Mancher Ölkofer wartet immer noch auf die Linde

Beim Herbstkonvent des Verbands Alb-Bodensee-oberschwäbischer Narrenvereine (VAN) ist der Heimat-, Freizeit- und Narrenverein Ölkofen jetzt als Vollmitglied aufgenommen worden. Nach den beiden Gründungsmitgliedern Eichen und Völlkofen sind die Maufänger und Riedrälle aus Ölkofen neben dem Narrenverein Hohentengen-Beizkofen also der vierte Verein aus der Göge, der sich unter das Dach des VAN begeben hat.

Als jüngster Heimat-, Freizeit- und Narrenverein der Göge dürfen die Ölkofer heuer auf eine 28-jährige Vereinsgeschichte zurückblicken. Edmund Briemle, Ehrenvorsitzender und Gründungsmitglied, erinnert sich, dass nach ihm Hans-Peter Rothe, Gloria Bruggesser, Daniel Remensperger und seit April 2018 nun Christoph Gruber als Vorsitzende die Geschicke des Vereins leiteten.

Wie in den anderen Teilorten der Göge wurde auch in Ölkofen schon in früher Zeit die Fasnet gelebt. Lose Gruppen zogen durch den Ort, oftmals fuhren sie auch mit Traktor und Gummiwagen übers Land. Es wurden Stimmen laut, dass man die Ortsfasnet zukünftig in einem Verein bündeln und organisieren möge. Mit ausschlaggebend hierfür war die Tatsache, dass die beiden Narrenfiguren „Maufänger“ und „Riedrälle“ schon Jahre vor der Vereinsgründung auf den Straßen unterwegs waren.

Vereinsgründung 1991

Am 5. Juli 1991 fand die konstituierende Sitzung im Ölkofer Rathaus statt. Die Wagemutigen und Überzeugten trafen sich zur Gründungsversammlung, fortan fungierte Edmund Briemle als erster Vorsitzender der Vereinsgeschichte. Dem ersten neugewählten Gremium des Heimat-, Freizeit- und Narrenvereins gehörten Gebhard, Marlies und Ottmar Briemle, Erika, Günther und Michaela Metzler, Kurt Schlegel junior, Josef Schmadel sowie Bruno Zimmermann an. Als Zeichen eines fruchtbaren Vereinslebens pflanzten die Ölkofer noch am selben Tag eine Linde. Die Gründungsurkunde wurde in einer Glasflasche als Beigabe mit ins Pflanzloch gelegt.

Der Verein wurde am 4. Oktober desselben Jahres ins Vereinsregister eingetragen. Schon nach wenigen Jahren musste die Vereinslinde einem örtlichen Stromkasten weichen und so pflanzten die Ölkofer ihre Linde um. Als neuen Standort fand man den freien Platz entlang des Friedbaches, auf dem heute das Dorfgemeinschaftshaus steht, als geeignet. Beim Spatenstich am 10. März 2010 war das Aus für die Linde endgültig besiegelt und so warten so manche Ölkofer noch heute auf die neue Linde, die Ölkofen von der Gemeinde versprochen wurde.

Bereits vor der Gründung des Heimat-, Freizeit- und Narrenvereins war der Maufänger anno 1984 die erste Ölkofer Narrenfigur gelungen. Nach alter Überlieferung soll vor mehr als 200 Jahren ein Ölkofer auf dem Heimweg vom Wirtshaus einen Goldschatz im Friedbach entdeckt haben. „Mit einer Mistgabel hat er versucht, ihn zu bergen“, so der Vorsitzende Christoph Gruber. Von da an hatten die Ölkofer ihren Beinamen „Maufänger“ weg. 1996 wurden die 25 Häser des Maufängers neu überarbeitet und mit einer passenden Holzmaske vollendet, die von Schnitzer Reinhold Schäle aus Gornhofen bei Ravensburg geschnitzt wurde. Die altersübergreifende Gruppe besteht aktuell aus 45 Hästrägern.

Im Jahre 1989 folgte man den Impulsen aus der Ölkofer Jugend heraus, man möge doch auch eine Narrenfigur für die Jüngeren im Ort erschaffen. Mit dem Riedrälle gelang den Verantwortlichen eine Narrenfigur für Jung und Alt. Die ersten Masken wurden von den Trägern aus Pappmaché selbst gefertigt. Teilweise haben emsige Tüftler aus den bestehenden Pappmachémasken weitere Masken aus Kunststoff gepresst.

„Die Maske“, erklärt Christoph Gruber, „stellt einen wilden, grimmigen Kater dar, in dessen Gesicht eine Blindschleiche eingearbeitet ist“ Das Häs besteht aus erdfarbenem Stoff, auf den Gras-und Riedschilf aufgestickt sind. Ausgestattet ist der Riedrälle mit einem frischen Binsenstrauch. Die Gruppe ist heute auf rund 120 Masken angewachsen. Bei den Umzügen führen die Riedrälle ihr mit Stroh gefülltes, von Hand gezogenes Drehwägele.

Ölkofen unterhält als einzige Teilgemeinde einen vereinseigenen Musikzug. Im Jahr der Vereinsgründung fanden sich Musikbegeisterte aus dem Ort zu einer losen Musikgruppe zusammen. Unter der Federführung von Winfried Spinnler entstand der Musikzug. Vor rund zehn Jahren übernahm Sven Briemle die musikalische Leitung der heute 22 Musiker.

„In diesem Jahr hat der Verein stolze 165 Laufbändel für die Fasnet 2019 ausgegeben“, sagt Gruber. „Gerade rechtzeitig zur diesjährigen Fasnet wurde das neue Outfit ausgegeben. Das vermittelt eine einheitliche Außendarstellung des Vereins.“