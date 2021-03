Am Fahrrad eines zehnjährigen Mädchens hat ein Unbekannter am Dienstagmorgen die Speichen abgezwickt. Wie die Polizei mitteilt, war das Rad war in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 12.30 Uhr an der Göge-Schule geparkt. Der Schaden fiel dem Kind während des Heimweges auf, zu einem Unfall kam es glücklicherweise nicht. Das Polizeirevier Bad Saulgau bittet Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Telefon 07581/4820 zu melden.