Müllermeister Härle erklärt, wie aus Getreide Mehl wird

Für das diesjährige Sommerferienprogramm haben sich Kornelia Kleiner, Sandra Stotz und Simone Kaiser von den Theaterfreunden Günzkofen eine Dorfrallye durch die Göge überlegt. 15 Kinder hatten sich dafür angemeldet und trafen sich am vergangenen Samstag an der neu erweiterten Mühle in Ortsteil Bremen.

Müllermeister Josef Härle nahm die Kinder freundlich in Empfang und machte eine kindgerechte Führung durch die Mühle. Die Kinder waren begeistert von der Größe der Mühle und von den riesigen Getreidesilos. Die meisten wussten nicht einmal, wie Mehl überhaupt hergestellt wird. Josef Härle erklärte die einzelnen Phasen der Herstellung und die verschiedenen Mahlvorgänge. Auch die Erwachsenen konnten dabei noch was lernen wie etwa die einzelnen Mehltypen.

Anschließend begann die eigentliche Dorfrallye: Die Kinder mussten in Beizkofen, Hohentengen und Enzkofen verschiedene Stationen aufgrund von Bildern zu Fuß erreichen und dort ein paar Rätsel lösen. So musste zum Beispiel im Gasthaus Gerber erraten werden, was das Gebäude früher für Handwerker beherbergte. Lise Löffler, die Wirtin, war den Kindern selbstverständlich behilflich und versorgte sie bei dieser Gelegenheit großzügig mit kalten Getränken.

Eine weitere Station war das Krautland in Beizkofen, wo die Kinder die Hütten und Gewächshäuser zählen mussten. Manch einer war überrascht über die Menge der Gärten. Weiter ging es auf den Sportplatz nach Hohentengen, wo die Banden gezählt werden mussten. Außerdem musste noch der Inhalt eines Swimmingpools geschätzt, sowie die Pflanzen einer Hecke gezählt werden. Da es an diesem Tag sehr heiß war, wurden die Kinder unterwegs von Kordula Kaiser mit frischem Obst und Eis versorgt.

Schlussendlich stand das Ziel des Tages auf dem Plan: der Freizeitplatz Enzkofer Berg. Dort warteten schon ein paar Mitglieder der Theaterfreunde Günzkofen, die die Kinder mit gegrillten Würstchen und Getränken versorgten. Von Müllermeisterin Susanne Härle gab es selbstgemachten Stockbrotteig, den die Kinder am Lagerfeuer selber backen konnten. Doch zuvor wurden mit ihnen einige Spiele gespielt wie Tauziehen, Sackhüpfen oder Eierlauf.

Das Highlight an diesem Tag war dann für die Kids die völlig überraschende Wasserschlacht mit Wasserbomben, bei der nicht nur sie eine Abkühlung erhalten haben.