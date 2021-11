Leonhardiritt findet in Corona-Version statt

Das Kapellenfest zu Ehren des Heiligen Leonhard, dem Schutzpatron der Bauern und Pferde, wird am Sonntag, 7. November, im Hohentengener Ortsteil Ölkofen traditionell mit dem Leonhardiritt begangen. Coronabedingt ist der Ablauf gegenüber den früheren Jahren etwas geändert und das Festgelände für Besucher auf einen markierten Bereich begrenzt. Das geht aus einer gemeinsamen Einladung der Gemeindeverwaltung, der Kirchengemeinde und des Kapellenausschusses hervor.

Die Reiter treffen sich nach Gruppen geordnet um 13.15 Uhr in Ölkofen am Ortsausgang in Richtung Eichen. Unter Musikbegleitung des Musikvereins Göge-Hohentengen wird um 13.30 Uhr zum üblichen Aufstellungsplatz auf der Wiese bei der Mühle Oswald/Stauß geritten. Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Peter Rainer folgen eine kurze Andacht zu Ehren des Heiligen Leonhard sowie die Segnung der Pferde und der Reiterinnen und Reiter durch Pfarrer Jürgen Brummwinkel. Danach beginnt der Rundritt auf dem üblichen Weg über Hohentengen. Danach ist die Veranstaltung offiziell beendet.

Die Reitergruppen verpflichten sich mit ihrer Teilnahme an der Veranstaltung zur Beachtung eines Hygienekonzepts, das den Gruppen bereits zugegangen ist.