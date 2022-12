Lautsprechergitter made in Hohentengen

Im Jahr 1997 gründeten Alfred und Daniela Becker das Unternehmen Becker Kunststofftechnik GmbH. In den ehemaligen Werkhallen der Firma Croon & Lucke in Mengen liegen die Wurzeln der Firma, die sich binnen kürzester Zeit einen guten Ruf im Bereich der anspruchsvollen Spritzguss-Technologie verschaffte.

In den 25 Jahren seit der Firmengründung hat Alfred Becker das Leistungsspektrum kontinuierlich ausgebaut und deckt heute einen beträchtlichen Teil der Wertschöpfungskette rund um das Thema Spritzguss ab.

Töchter tragen Verantwortung im Betrieb

Zwischenzeitlich tragen nun auch schon die beiden Töchter Jacqueline und Michelle Becker eine entscheidende Mitverantwortung im Familienunternehmen. Zu Beginn des Firmenaufbaus waren es meist nur Spritzgussteile, heute werden von den Kunden ganze Systemlösungen gefordert, definiert Alfred Becker die Entwicklung auf dem Weltmarkt.

Eine Vision und das klare Ziel des Wachstums vor Augen bezog der Unternehmer mit seinem Team 2001 die neugebauten Räumlichkeiten mit der 1900 Quadratmeter großen Produktionshalle in Hohentengen.

Die Akquisition von zahlreichen Neukunden brachte es mit sich, dass die Produktionshallenkapazität 2003 bis 2005 um weitere 2900 Quadratmeter vergrößert werden musste. „Um heute weitere neue Aufträge zu generieren, reicht es nicht aus, nur durchschnittlich ausgestattet zu sein“, erklärt Jacqueline Becker.

So war es dann auch unumgänglich, den Maschinenpark zu erweitern und in neue Technik zu investieren. Um auch den Automotivesektor bedienen zu können, entschloss sich die Unternehmensleitung 2009 eine eigene Abteilung zur Entwicklung und Produktion von Lautsprechergittern aufzubauen, diese Investition erwies sich als Glücksgriff und weiteres Standbein.

Mehrere Erweiterungen

Schon vier Jahre später wurde ein weiteres Grundstück erworben, um die Lagerkapazität des Kaltlagers sowie die Materialsilos den neuen Anforderungen anzupassen. Die Lagerhaltung wurde durch ein Palettenregalsystem sowie ein ERP-System neu überarbeitet.

2018 folgte ein weiterer Meilenstein, die Firma Becker Kunststofftechnik GmbH wurde nach IATF 16949 zertifiziert und erfüllt seitdem die höchsten Qualitätsanforderungen der Automobilindustrie. „Neben dem Automotivesektor konnten wir auch andere Industriezweige, wie zum Beispiel aus der Haushaltsgeräteindustrie und der Büromöbelindustrie gewinnen und die interne Montage aufbauen“, freut sich Michelle Becker über die stetige Weiterentwicklung des Familienunternehmens.

Krisen haben Spuren hinterlassen

„Bevor eine Gussform in die Produktion gehen kann, müssen wir in finanzielle Vorleistungen gehen und dazu brauchen wir verlässliche Partner“, sagt Alfred Becker.

Auch die Corona-Pandemie und die Entwicklungen durch den Krieg in der Ukrainie hätten in den vergangenen drei Geschäftsjahren ihre Spuren hinterlassen. „Dennoch gehen wir optimistisch ins neue Jahr.“ Die neuen Herausforderungen im Betrieb, dem Wirtschaftssektor und auf dem Weltmarkt will die Familie gemeinsam mit ihrem Team von 85 Mitarbeitern meistern.

Als Vertreter der IHK-Weingarten überbrachte Jürgen Schatz, Leiter des Geschäftsbereichs Weiterbildung, die besten Glückwünsche zum 25-jährigen Betriebsjubiläum.