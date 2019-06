Drei Mitglieder der Blutreitergruppe Hohentengen sind bei der 925. Wallfahrt zu Pferd in Weingarten mit Urkunden und Ehrenmedaillen ausgezeichnet worden: Hugo König jun., Josef Heinzler und Markus Heinzler.

Über die Hälfte der Reiter und Pferde waren schon an Christi Himmelfahrt in Weingarten angereist. So auch die Blutreitergruppe aus der Göge. Gegen 17 Uhr gab es hohen Besuch. Der heilige Blutreiter, Dekan Ekkehard Schmid, kam mit einer kleinen Delegation in das Quartier, um sich mit der Gruppe auszutauschen. Am Hochamt und Lichterprozession nahmen wieder tausende von Pilgern teil. Zurück im Quartier wurde noch kurz zusammen gesessen und auch über die Aussagen des diesjährigen Festpredigers, Bischof Franz-Josef Bode Osnabrück, diskutiert. Dieser zeigte sich beeindruckt über die Menschen und ihr Glaubenszeugnis in Oberschwaben.

Am Freitagmorgen, sah man trotz kurzer Nacht, keine verschlafenen Gesichter. 33 Reiter zählte die Gruppe, als der neue Gruppenführer Harald Kober um 5.45 Uhr das Kommando zum Aufsitzen gab. Pünktlich erwartete sie auch der Musikverein 1819 Göge-Hohentengen in neuer Uniform und mit perfekt gespieltem Weingarter Prozessionsmarsch. Draußen auf den Fluren wurde es stiller. Pfarrer Jürgen Brummwinkel stimmte Lieder und das Rosenkranzgebet an und erinnerte auch an die verstorbenen Mitglieder, unter anderem an Gruppenführer Georg Steurer.

Gegen 12.30 Uhr war die Gruppe wieder zurück im Quartier und Gruppenführer Harald Kober, Pfarrer Jürgen Brummwinkel, Klaus Burger und Rodolf Stehle fanden gemeinsam passende Worte für die Jubilare. Zunächst bekam aber Harald Kober einen dicken Applaus für den ersten Blutritt als Gruppenführer. Gleich drei Ehrungen konnten ausgesprochen werden: Hugo König jun. aus Völlkofen war 1976 zum ersten Mal mitgeritten und führt die Heiligblutverehrung der Familie König weiter. Als zuverlässiger Standartenreiter bildet er seit Jahren mit seinem Schimmel die Spitze der Gruppe. Auch Josef Heinzler aus Günzkofen wurde für die 40. Teilnahme geehrt. Ein umsichtiger ruhiger Reiter, der es seit Jahren durch seine Pferdehaltung auch anderen ermöglicht, am Blutfreitag teilzunehmen. Markus Heinzler aus Völlkofen war das 25. Mal dabei und auch er ist ein erfahrener Standartenreiter und ist immer zur Stelle, wenn es etwas zu erledigen gibt.

Die hohen Jubilare, erhielten reichlich Beifall und von allen eine herzliche Gratulation, doch man vergaß auch nicht Tobias Stehle, der zum 20. Mal, und Jonas Heinzler, der zum zehnten Mal mitgeritten ist, Dank zu sagen. Besondere Freude hatte die Gruppe an den „Minis“ Christina Weber und Caroline Brotzer und Fabian Bauer, die erstmals mit dabei waren. Die kleine Feier endete mit den Segen von Pfarrer Brummwinkel und einer geselligen Stärkung bevor es dann wieder hieß: Pferde verladen und aufräumen.