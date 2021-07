Landschaftspflege als wichtiger Teil der Flurneuordnung

Eine wichtige Aufgabe in einer Flurneuordnung neben dem Wegebau nimmt der Naturschutz und die Landschaftspflege ein. Im Rahmen des Flurneuordnungsverfahrens wurden deshalb Gehölzgruppen, Baumreihen, Einzelbäumen, Sukzessions- und Feuchtflächen von der Teilnehmergemeinschaft angelegt, die jetzt von der Flurneuordnungsbehörde im Rahmen eines Termins an die Gemeinde Hohentengen übergeben wurden. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Der Projektleiter Markus Krattenmacher von der zuständigen Flurneuordnungsbehörde konnte hierzu kürzlich neben Monika Rauch und Alexander Bea als Vertreter der Gemeinde Hohentengen und den beiden Vorsitzenden der Teilnehmergemeinschaft der Flurneuordnung Hohentengen-Ursendorf Wilhelm Zeller und Josef Hucker auch Jürgen Zimmerer als Vertreter des amtlichen Naturschutzes begrüßen.

Insgesamt sind die durchgeführten Maßnahmen über das gesamte Flurneuordnungsgebiet auf der Ursendorfer Gemarkung verteilt. Sie wurden in den Jahren 2017 bis heute von der Teilnehmergemeinschaft der Flurneuordnung hergestellt und haben sich seither weiterentwickelt. Schwerpunkt der Maßnahmen lag bei der Ausweisung von Gewässerrandstreifen und der Anlage von Gras-Kraut-Säumen und Buntbrachen in verschiedenen Mischungen. Daneben wurde vorhandene Feucht- und Nasswiesen durch zielgerichtete Pflegegänge erhalten und die Pflege von Hecken- und Gehölzstrukturen durchgeführt. Auch dem Schutz wertvoller Streuobst- und Totholzbestände, sowie der Förderung von Neupflanzungen von Obsthochstämmen gilt in diesem Flurneuordnungsverfahren das Augenmerk. Dazu ist noch eine Obstbaumpflanzaktion mit interessierten Eigentümern vorgesehen.

Die Anwesenden konnten sich bei der Übergabe davon überzeugen, dass sich die Maßnahmen in den letzten Jahren entsprechend entwickelt haben und sowohl eine ökologische als auch gestalterische Bereicherung für die Fluren sind. Im Rahmen des Termins wurde nochmals darauf hingewiesen, die Vorgaben aus dem Pflegeplan umzusetzen, um diese Vielfalt auch zukünftig im Gemeindegebiet zu haben. Insbesondere ist es unerlässlich die Breiten und Mähzeitpunkte der Gewässerrandstreifen zu beachten.

Insgesamt sind es rund elf Hektar Ausgleichsflächen, die unter Federführung des Landespflegers der Flurneuordnungsbehörde des Landratsamtes, Ulrich Kirner in der Örtlichkeit umgesetzt und an die Gemeinde Hohentengen übergeben wurden. Die hierzu benötigten Flächen wurden von den an der Flurneuordnung beteiligten Grundstückseigentümern bereitgestellt. Die zur Herstellung der Maßnahmen erforderlichen Kosten wurden durch die Grundstückseigentümer und die Gemeinde Hohentengen, sowie durch Zuschüsse in Höhe von 77 Prozent durch das Land Baden-Württemberg, den Bund und die EU finanziert. In diesem Zusammenhang sprach Projektleiter Markus Krattenmacher den Grundstückseigentümern und dem Vorstand der Teilnehmergemeinschaft seinen Dank für das Engagement und das Verständnis für Natur und Landschaft aus. Sein Dank galt auch der Gemeinde Hohentengen, vertreten durch Bürgermeister Peter Rainer, für die Bereitschaft, die von der Teilnehmergemeinschaft angelegten Landschaftspflegemaßnahmen ins Eigentum der Gemeinde zu übernehmen und dauerhaft zu pflegen.