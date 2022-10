Kürbis- und Rübengeisterumzug in Völlkofen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei wunderbarem Herbstwetter veranstaltete der Heimat- und Narrenverein Völlkofen den traditionellen Kürbis- und Rübengeisterumzug. Viele kleine und große Kinder brachten ihre selbst geschnitzten Kürbis- und Rübengeister direkt ans Vereinsheim. Kurz nach 19 Uhr ging es dann endlich los, erst wurde der sogenannte Süßigkeitenbettel-Spruch eingeübt, dann starteten alle Teilnehmer durch die Gassen von Völlkofen. Mit folgendem Spruch wurden den Bewohnern am Umzugsweg die Süßigkeiten herausgelockt: „Heute ist Gespensternacht und alle Geister sind erwacht, wir ziehen durch die Gassen und suchen was zu naschen“. Der Bollerwagen wurde reich gefüllt, zwischendurch gab es auch direkt was zu Naschen. Im Anschluss an den Umzug konnte man sich mit Zwiebelkuchen und Pizza noch stärken. Jedes Kind erhielt eine prall gefüllte Tüte mit Süßigkeiten. Ein herzliches „Vergelt’s Gott“ an alle Pizza-, Zwiebelkuchen- und Süßigkeitenspender. Ebenfalls bedankt sich der HNV Völlkofen bei allen Teilnehmern für ihr Kommen.