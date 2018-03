Kuchelmeister bindet in Windeseile Fliegen

„Was den Fischen schadet, kann auch für uns nicht gut sein, deshalb betreiben wir stets und ständig unseren aufwendigen Gewässerschutz“, sagte Dietmar Burkard, der Vorsitzende des Gögemer Angelvereins am Rande des vom Landesfischereiverband Baden-Württemberg initiierten „Tag des Gewässers“ am vergangenen Sonntag im Dorfgemeinschaftshaus in Ölkofen. Mit der oftmals zu wenig beachteten Bach- oder Gewässerputzete startete der Angelverein schon am Samstagmorgen in den vom Landesfischereiverband erstmals ausgerufenen „Tag des Gewässers“.

„Was wir in ein paar Stunden so aus dem von uns betreuten Fischgewässer an Müll herausgeholt haben, ist mehr als erschreckend“, sagt Burkard. Angefangen von Fernbedienungen über Gitterroste, Glühbirnen und Flaschen sei auch eine unüberschaubare Menge von kleinen Spirituosen-Fläschchen, Plastikmüll, der eigentlich im Landkreis Sigmaringen im „gelben Sack“ entsorgt werden sollte, von den Petrijüngern aus dem Fischgewässer am Gewässerrandstreifen sowie dem angrenzenden Uferbereich eingesammelt worden.

Bei Kaffee und Kuchen und einem Vesperangebot konnten die Besucher im Dorfgemeinschaftshaus ihr Wissen an verschiedenen Informationsständen erweitern. Neben diversen alten Anglerruten und Gerätschaften gab es auch Wissenswertes über die Reiher, den wieder angesiedelten Biber sowie die zwischenzeitlich auch bei hier beheimateten Kormorane zu erfahren. „Unser Hauptaugenmerk liegt jedoch auf der Landschaftspflege und Strukturverbesserung am Gewässer“, sagt Burkhard. „Ebenso betreuen wir Biotope und unterstützen die Population der heimischen Bachforelle mit Brutboxen in den Nebenbächen der Ostrach.“

Natürliche Materialien

Die höchste Aufmerksamkeit erlangte der Stand von Christian Kuchelmeister aus Heudorf. Der renommierte Fliegenbinder zeigte neben seinem breitgefächerten Angebot an „Fliegen“ auch seine auf vielen nationalen und internationalen Bindewettbewerben erlangte Fingerfertigkeit. Seit rund zwanzig Jahren beschäftigt sich Kuchelmeister mit dem Binden der verschiedensten Fliegen aus den unterschiedlichsten natürlichen Materialien. So zeigten sich vom erstaunten Laien bis hin zum erfahrenen Fischer alle gleichermaßen überwältigt von der Vielfalt an selbstgebundenen Fliegen. „Es ist wichtig, zu jeder Jahreszeit die richtige Fliege an der Angelrute zu haben, denn die Fische orientieren sich an den Schlupfzeiten der verschiedenen Fliegenarten und mit einer falschen Fliege am Hacken ist der Misserfolg beim Fliegenfischen vorprogrammiert“, sagte Christian Kuchelmeister.

Am Ende des „Tags des Gewässers“ und des an diesem Tag gefeierten 15-jährigen Vereinsbestehens zeigte sich Dietmar Burkard zufrieden. Zahlreiche Besucher, unter ihnen auch Fischerfreunde aus der Umgebung sowie der Kreisvorsitzende Ernst Retz aus Herbertingen und Karin Novak von der Landesverbandsgeschäftsstelle Sigmaringen, hätten vorbeigeschaut.