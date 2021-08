Kreisimpfzentrum reduziert Öffnungszeiten

Ab 1. September wird das Kreisimpfzentrum in Hohentengen seine Öffnungszeiten reduzieren, das teilt das Landratsamt mit. Geplant ist, dass nur noch montags bis freitags zwischen 12 und 20 Uhr mit Biontech oder Johnson & Johnson geimpft wird. Hintergrund dieser Entscheidung ist, dass das Impfangebot bei Hausärzten, Fachärzten oder Betriebsärzten so groß ist, dass die Unterstützung des Impfzentrums immer weniger wird. Dort sind Impfung mittlerweile meist sofort möglich. Wie alle Kreisimpfzentren in Baden-Württemberg soll das Zentrum in Hohentengen zum 30. September den Betrieb einstellen. Mögliche Zweitimpfungen übernehmen dann die niedergelassenen Ärzte.

Im Kreisimpfzentrum in Hohentengen können sich Interessierte noch bis Ende September ohne Voranmeldung gegen Corona impfen lassen. Bis 31. August 2021 montags bis freitags ist von 7 bis 20 Uhr Biontech und Johnson & Johnson erhältlich, am Samstag von 7 bis 16 Uhr Biontech. Impfen lassen kann sich jede und jeder ab zwölf Jahren. Vor Ort besteht die Möglichkeit, sich ärztlich beraten zu lassen. „Gerne beraten wir auch die ganze Familie“, wird der ärztliche Leiter, Professor Franz Konrad, in dem Schreiben zitiert.

Der Zweittermin für eine Impfung mit Biontech kann flexibel direkt vor Ort vereinbart werden. Wer sich mit Johnson & Johnson impfen lässt, erhält den vollen Impfschutz bereits mit einer Impfung. Ersttermine für Impfung mit Moderna werden auf Grund der geringen Nachfrage nicht mehr angeboten. Die vereinbarten Zweitimpftermine finden aber statt.

Wer sich etwa mit Biontech impfen lässt, hat eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, sich nicht mit Corona zu infizieren, heißt es in der Mitteilung. Schwere Verläufe, die einen Krankenhausaufenthalt notwendig machen, sind zu 95 Prozent ausgeschlossen. Dass man mit einer Impfung nicht nur sich, sondern auch seine Freunde und Bekannten schützt, zeigen Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI). Aus einer Mathematische Modellierung des RKI vom 6. August ergibt sich, dass die Impfkampagne bisher geschätzt 706 000 Infektionen, 76 600 Krankenhausaufenthalte sowie mehr als 38 300 Sterbefälle in Deutschland verhindert hat. Im Kreis Sigmaringen sind insgesamt 73 405 Menschen geimpft worden, davon sind 71 041 Bewohner des Kreises. Vollständig geimpft sind im Kreis Sigmaringen 63 782 Menschen.