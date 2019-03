Kleintierzüchter blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück

Kontinuität und Verlässlichkeit zeichnet die Kleintierzüchter der Göge nicht nur während des Vereinsjahres aus. Bei den anstehenden Wahlen stellten sich Norbert Gruber und Oliver Lenkheit nicht mehr zur Verfügung und schieden auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand aus. Alle anderen zu wählenden Personen erhielten für zwei weitere Jahre von der Versammlung einstimmig das Vertrauen ausgesprochen. Karl-Heinz Haas komplettiert als neuer Beisitzer das Vorstandsgremium.

In seinem Jahresrückblick berichtete der Vorsitzende Gerhard Zimmermann von tollen Zuchterfolgen, die weit über die Kreisgrenzen hinweg erzielt werden konnten. „Trotz der in den vergangenen Jahren eingefahrenen Zuchterfolge wollen wir weiter an unserem schönen Hobby festhalten“, sagte Zimmermann.

Der Kleintierzuchtverein hat derzeit 143 Mitglieder, davon sind 22 jünger als 18 Jahre. Zu Ehren des Anfang März verstorbenen Ehrenmitgliedes Erwin Bareth erhob sich die Versammlung zum Gedenken. Als treues und schaffendes Mitglied, so Zimmermann, habe sich Erwin Bareth über 45 Jahre lang in den unterschiedlichsten Funktionen mit all seinem Fachwissen und seiner Leidenschaft im Verein tatkräftig eingebracht.

In seinem Kassenbericht konnte Josef Stehle auf einen soliden Haushalt verweisen. Die beiden Kassenprüfer Klaus Raisch und Johann Sauter bescheinigten ihm eine transparente Arbeitsweise und schlugen der Versammlung die Entlastung vor, die einstimmig erfolgte.

Weiteren Nachwuchs gewinnen

Mit 22 Jungzüchtern, betonte Jugendleiter Peter Fischer, sei man momentan zwar gut aufgestellt, dennoch werde man weiter an der Vereinsphilosophie arbeiten, um neue Jugendliche für die Kleintierzucht zu begeistern. Von den unterschiedlichsten Lokal- und Kreisschauen sowie der Landesschau in Ulm kehrten die Jungzüchter mit vielen Preisen und Auszeichnungen zurück. In seinem Bericht konnte Norbert Gruber, Zuchtwart für Kaninchen, auf ein Zuchtergebnis von zwölf Kaninchenrassen in 17 verschiedenen Farbschlägen verweisen. Im Zuchtjahr 2018, das im Oktober des Vorjahres beginnt, registrierte Gruber 526 tätowierte Kaninchen.

Für die Geflügelzüchter resümierte Roland Zimmermann das erfolgreiche Zuchtjahr. Neben den zahlreich besuchten regionalen und überregionalen Schauen stellte die Europaschau im dänischen Herning den Höhepunkt des Zuchtjahres dar. Mit Michael Stumpp, Thomas Rothmund (beide Kaninchen) und Dieter Gigl (Geflügel) kehrten drei erfolgreiche Göge-Kleintierzüchter von den Europatitelkämpfen zurück.

Auch auf Seiten der Taubenzüchter verwies Taubenwart Reiner Hansbauer auf stolze 140 Bundesringe für Jungtauben. Dies sei eine erfreuliche Entwicklung und so konnten die Taubenzüchter neben den regionalen Schauen auch in der Nürnberger Rassetaubenschau ihre schönsten Tiere der Öffentlichkeit vorstellen.

Markus Heinzler, Zuchtwart für Vögel, zeigte sich mit den Zuchterfolgen zufrieden. So konnte die vereinseigene Lokalschau erneut mit den unterschiedlichsten Vogelarten aufgewertet und bereichert werden.

Verein als Aushängeschild

Bürgermeister Peter Rainer stellte fest, dass der Verein nicht nur in der Gemeinde positive Spuren hinterlassen habe. Auch auf nationalem und internationalem Parkett gäben die Kleintierzüchter schon seit Jahren eine mehr als gute Figur ab. Damit sei er ein wichtiges Aushängeschild für die Göge.

Für zehn Jahre Mitgliedschaft erhielten Julia Boschenrieder, Lukas Madlener und Sascha Kraft die Vereinsehrennadel in Bronze. Die silberne Vereinsehrennadel bekamen Alfons Kraft und Klaus Schlegel überreicht. Seit 30 Jahren unterstützen Matthias Hepp, Wolfgang Scholz sowie Karl Schuler als passive Mitglieder den Göge-Kleintierzuchtverein, hierfür durften sie neben einer Ehrenurkunde die goldene Vereinsehrennadel entgegen nehmen.