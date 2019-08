Kinder toben, Eltern entspannen sich

Im christlichen Familiencamp haben die vielen Kinder und ihre Eltern schöne und erlebnisreiche Ferientage erlebt. Bruno Hafner, Leiter des Camps, und das große Team an Helfern haben viele Aktivitäten und Workshops geboten. Das Miteinander der Familie, die Zeit füreinander und das Spielen mit so vielen anderen Gleichaltrigen hat die Kinder und Jugendlichen beglückt. Für die Erwachsenen sind es vor allem die spirituellen Erfahrungen, die in der Ruhe, in Eucharistiefeiern, in Meditationen, Gesprächen, Impulsen und Gottesbegegnungen ermöglicht werden. „Gott zu begegnen und ihn zu spüren verändert das Leben und den Alltag“, erklärt Hafner.

Im Camp herrschte am Samstagnachmittag eine sehr emsige und vergnügte Stimmung. Es war die Zeit der Workshops. Am Lagerfeuer bastelten Väter und Jugendlichen Camp-Fackeln mit Wachs, das über dem Feuer zum Schmelzen gebracht wurde. Alle freuten sich schon auf die nächtliche Wanderung. Am Treffpunkt der Camp-T-Shirts saßen Kinder, die mit Farben die Shirt anmalten und Mütter, die das Camp-Motto darauf schrieben: „Vernetzt.“ Kinder hatten sichtlich Spaß, sich kreativ zu entfalten. In der Holzwerkstatt herrschte Hochbetrieb: Väter, Mütter und Kinder bauten Seifenkisten. Drei Schreiner leiteten an und gaben Tipps. „Unser Prinzip ist: Den Kindern viel zuzutrauen. Sie dürfen mit dem Akkuschrauber und mit dem Schleifgerät selber arbeiten“, erklärte Hafner. Und tatsächlich arbeiteten Jungs und Mädels mit den Maschinen am Bau der Seifenkisten und freuten sich auf das angesetzte Seifenkisten-Rennen am Sonntag.

Führerschein für Sackmesser

Zu diesem Zutrauen gehöre auch, dass die Kinder und Jugendlichen den Umgang mit einem Sackmesser lernen, einen Führerschein dafür machen und das Messer mit sich führen dürfen. „In der Regel ist dies ja auf Jugendfreizeiten verboten“, weiß Hafner. Die Kinder schälen Äste damit und gebrauchen es bei Bastelarbeiten. „Wir lehren den verantwortungsbewussten Umgang mit dem Messer, dann ist es nicht mehr gefährlich“, berichtet Hafner. Das Camp-Schwimmbad aus festgebundenen Strohballen und eingelegter Folie ist der Renner. Die Kinder haben viel Spaß im Wasser. Gleich daneben ist eine riesige Traktor-Hüpfburg, da toben sich die Kinder aus.

Das Feriencamp ist auch ein Ort, in dem der Einzelne zur Ruhe kommen kann. In Liegestühlen genossen Frauen das ungestörte Gespräch oder einfach das Alleinsein. Im geschützten und abgelegenen Bereich, wo der mobile Altar stand, saß immer wieder jemand, der zur Ruhe kommen wollte, der in der Stille über seine Gottesbeziehung nachdenken konnte. „Es ist uns wichtig, dass die Eltern ihre Kinder loslassen und für sich etwas tun können“, erklärte Bruno Hafner. Um dieses Loslassen zu ermöglichen, war das Familiencamp rundum eingezäumt, damit kein Kind sich zu weit entfernen kann. So konnten die Eltern die Kinder springen lassen. Manche Eltern sagten: „Die Kinder sind den ganzen Tag mit anderen Kindern unterwegs. Ich sehe sie erst zu den Mahlzeiten und am Abend im Zelt wieder.“

Wenn die Camp-Glocke läutet, wissen alle, dass sie sich zum Versammlungsort begeben sollen. Entweder werden neue Aktivitäten angeboten oder es ist Zeit zum Essen. Anna und Madlen durften die Glocke läuten: Es war Kaffeezeit. Auf langen Tischen im Foyer der Göge-Halle standen viele Kuchen. Alle bedienen sich selber. Die Familien haben ihre Boxen mit ihrem eigenen Geschirr dabei. „Die Mahlzeiten laufen so reibungslos“, freut sich Hafner.

Zu den Mahlzeiten gibt es sehr gutes Essen. Das gehöre zum Konzept. Koch Hubert Denz und sein Team zaubern aufwendige und leckere Mahlzeiten. Das Helferteam arbeitet unter seiner Leitung. In der Küche standen schon die handgemachten Semmelknödel für das Abendessen. „Wir kochen mit frischen und gesunden Produkten“, erklärt Denz und lobt die Ausstattung der Göge-Hallen-Küche. Zum Konzept gehört auch, dass das Helfer-Team dafür da ist, die Eltern zu entlasten. Mütter sollen nicht kochen müssen und richtig entspannen können. Zum Christentum gehöre auch das Genießen und Feiern, erklärte Hafner. Deshalb gebe es die Camp-Bar mit Cocktails am Abend.

Die Eltern lobten das Familien-Camp um die Göge-Halle. Es sei alles kompakt, überschaubar und toll organisiert. Die Infrastruktur, die Kirchengemeinde und politische Gemeinde ihnen zur Verfügung gestellt hat, sei einfach toll.