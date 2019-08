Kinder stärken, damit sie sich im Notfall offenbaren

Das Kapellenfest an Maria Königin gehört zu den schönen kleinen Festen in der Göge. Viele Christen sind am Sonntag zum Gottesdienst gekommen, den Pater Faustini Assenga und Diakon Kurt Kern gefeiert haben. Die Kapelle war voll besetzt; draußen die vielen Bänke auf dem Vorplatz auch. Diakon Kern hielt eine engagierte und überzeugende Predigt. Der Männerchor unter der Leitung von Hans Frank und die Begleitung auf dem Harmonium durch Alexander Schlegel gaben dem Gottesdienst einen sehr feierlichen Charakter. Zwei neue Lieder von Chorleiter Frank sind zu Ehren der Muttergottes erklungen.

Feierlich zogen die Ministranten und die Geistlichen in die Kapelle ein. Die Glocke schlug zehn Uhr. Am Harmonium saß Alexander Schlegel und spielte den festlichen Einzug. Nach der Lesung aus dem Buch Jesaja sang der Männerchor das neue Lied „Maria Königin“, das Chorleiter Hans Frank für den Anlass geschrieben hat. Das Lied strahlte in Text und Musik eine sehr tiefe Frömmigkeit und Maria-Vertrauen aus. Die Männer sangen es mit großer Andacht. „Es gibt für Männerchöre kein Lied zu diesem Fest Maria Königin“, erklärte Chorleiter Frank gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ nach dem Gottesdienst.

Auch Kirche hat „lausige Zeiten“

Nach dem Evangelium, das von der Verkündigung durch den Engel Gabriel berichtete, hielt Diakon Kern seine Predigt. Er erinnerte an die Zeit vor der Mechanisierung der Landwirtschaft, an die Zeit, in der es den Bauern nicht möglich war, mit Düngern und Spritzmitteln schlechte Jahre auszugleichen und die Ernten zu sichern. Es habe Jahre gegeben, in denen Blattläuse die Blätter so befallen hätten, dass die Ernte gefährdet war. Da habe ein kleiner roter Käfer geholfen, der Marienkäfer mit den sieben Punkten als Glücksbringer. Damals habe man gesagt: „Maria hat geholfen.“

In Gesellschaft und Kirche gebe es auch lausige Zeiten. Auch hier brauche es die Hilfe Mariä. Diakon Kern ging auf die Missbrauchsfälle ein. Die Missbrauchsfälle schaden der Kirche: Es sei unfassbar, dass Männer, die ihr Leben Gott geweiht haben, das Leben von Kindern und Jugendlichen auf diese Weise zerstörten. Besonders schmerzlich seien auch die Vertuschungen durch die Vorgesetzten: Aus Angst, die Kirche könnte Schaden nehmen, sei weiterer Schaden entstanden. Und die spätere Halbherzigkeit in den Untersuchungen und Bestrafung der Täter sei ein weiterer Fehler gewesen, sagte Diakon Kern.

Inzwischen sei bekannt geworden, dass es die Missbrauchsfälle nicht nur in der Kirche gegeben habe, sondern in der gesamten Gesellschaft. Das Problem sei dadurch verschärft worden, dass es viele verdrängt haben, weil niemand den Anzeichen glauben wollte. Das Bewusstsein dafür sei inzwischen gestiegen. Kinder sollten gestärkt werden, damit sie sich vertrauensvoll an eine Person wenden können, wenn sie Opfer eines Missbrauchs sind. Diese Person wäre wie ein Marienkäfer, der dem Missstand entgegen tritt. Diakon Kern bat Maria um Hilfe, damit diese Missstände aufhören, den Opfern geholfen werde und die Täter das Bewusstsein für ihre Verantwortung bekommen. Mit dieser Predigt bewegte er die Herzen der Christen. Die Eucharistiefeier beeindruckte sehr.

Am Ende der Messe sang der Männerchor ein wunderbares „Ave Maria“, das Chorleiter Frank komponiert hat. Das sehr langsame Tempo, der schöne Chorsatz und die tiefen Stimmen gaben dem gesungenen Gebet eine erhabene Stimmung. Der Gottesdienst zum Fest Maria Königin hat die Gemeinde beeindruckt. Danach gab es einen Frühschoppen im Gemeindehaus; nachmittags Kaffee und Kuchen.