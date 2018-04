Kinder fahren Leichen im Leiterwagen das Dorf hinunter

Rund 30 interessierte Bürger haben am Dorfspaziergang teilgenommen, zu dem die Göge-Gilde als Heimat-, Brauchtums- und Wanderverein eingeladen hatte. Heimatforscher Hermann Brendle erläuterte, wie das Dorf Hohentengen früher war und wie sich die Machtverhältnisse der Herrschaft auswirkten. Es war ein spannender Rundgang, bei dem die Teilnehmer einander auch viele Erinnerungen erzählten.

Treffpunkt war vor der Kirche. Von dort aus überblickte man die Straße und die Häuser, so konnte Brendle genau erklären, welche wichtigen Gebäude diesen historischen Platz prägten. Hohentengen war eher ein kleines Dorf, umfasst von einer Mauer als Befestigung. Es gab auch einen Graben und einen Wall im Bereich hinter dem Pfarrhaus, der noch an den Kleingärten zu erkennen ist. Der Ort war unfrei, in den umliegenden Dörfern lebten freie Bauern.

Heimtückische Pläne

An der heutigen Kreuzung stand das Tor. Gegenüber von der Kirche gab es das Amtshaus der Scheerer Herrschaft und das Gasthaus. Später kam die Schule hinzu. Es kam zu Auseinandersetzungen mit dem Truchsessen, der das Dorf sehr unterdrückte. Die Hohentengener überlegten sogar, wie sie ihn heimtückisch erschlagen könnten, berichtete Brendle. Es kam nicht dazu, aber es wurde mit ihm verhandelt.

Die Kirche stand nicht immer an dieser Stelle. Nur der Turm ist alt und wurde in die neue Kirche eingebaut. Das Schiff stand früher in eine andere Richtung und der Friedhof lag drum herum. Als den neuen Friedhof anlegte, wurden die Gebeine ausgegraben und die Kinder fuhren sie in kleinen Leiterwagen das Dorf hinunter in den neuen Friedhof. In Hohentengen tagte das Gericht und es gab einen Richtplatz. Brendle berichtete von einer jungen Frau, die sich einer Zwangsheirat widersetzte und sich das Leben nahm. Sie wurde nicht auf dem Friedhof bestattet, sondern wurde sie zum Galgenberg „geschleift“ und „verlocht“.

Neben der Metzgerei Braun stand die Kaplanei. Die Hohentengener Bauern durften in der Kirche nichts mehr entscheiden, nachdem die Herrschaft die Kirche übernommen hatte. So bauten die Hohentengener die Kaplanei und die Staigkirche für einen eigenen Kaplan. Er war auch der Lehrer im Ort. Brendle zeigte der Gruppe auch das Haus Röhm. Er hatte um 1850 von Blochingen nach Hohentengen geheiratet. Er handelte mit Bücher. Sein großer Verdienst für den Ort, war dass er eine Chronik geschrieben hat. Sie galt lange als verschollen, so Brendle. Doch nach lange Jahre des Suchens sei er fast zufällig dem Text auf die Spur gekommen. Er wird bei Nachkommen der Familie aufbewahrt.

Das jetzige Pfarrhaus aus dem 19. Jahrhundert wurde nicht immer vom Pfarrer bewohnt. Das Vorgängergebäude war in so einem schlechten Zustand, dass der Pfarrer tauschte und in das Haus rechts von der Kirche einzog. Die Witwe zog in das Pfarrhaus ein. 1785 vernichtete ein großer Brand das halbe Dorf. Die Frau vom Schmied hatte, obwohl es bei Sturm verboten war, Feuer im Backhaus gemacht. Die Funken flogen und innerhalb einer halben Stunde wurde das gesamte Quartier auf der Seite der Kirche vernichtet. Die Dächer waren aus Stroh. Es entwickelte sich zu einer Katastrophe.

Brendle hatte viele Geschichten über Hohentengen parat. Danach lud Wilfried Ballarin ein, Filme über Hohentengen in der Gaststätte zu schauen.