Jungköchin Cindy Bixel glänzt bei ihrer Abschlussprüfung

Cindy Bixel, 22-jährige Jungköchin aus Hohentengen, hat mit der höchstmöglichen Punktzahl ihrer Ausbildung bei der Abschlussprüfung im Romantik-Hotel „Kleber Post“ in Bad Saulgau abgeschlossen. Die IHK Bodensee-Oberschwaben zeichnete Cindy Bixel mit einem Preis für ihre 99 erzielten Punkte aus. Zudem wurde ihr eine weitere Ehrung zuteil: Sie erhielt nämlich vom Land Baden-Württemberg nach ihrer sogenannten Lossprechung eine Einladung zur „Stallwächterparty“ nach Stuttgart, wo Cindy kurz danach schriftlich bescheinigt wurde, dass sie „mit sehr großem Engagement , Freundlichkeit und zur aller vollsten Zufriedenheit im Service eingesetzt“ war.

Ausgebildet wurde Cindy Bixel an der Landesberufsfachschule für Gastronomie in Tettnang. Die Abschlussprüfung, welche sie absolvieren musste, war zum einen die eigenständige Zusammenstellung eines Drei-Gänge-Menüs, das durch einen Warenkorb, welchen die Industrie-und Handelskammer vorgab, ausgeführt werden musste. Als Vorspeise war ein geräuchertes Felchen-Filet auf Gurkengelee und Meerrettich-Mousse mit Brotstangen vorgegeben. Der Hauptgang bestand aus einem Kalbsbrust-Ragout, Gemüseperlen und Kräuterpfifferlingen mit Bandnudeln. Zum Dessert war ein Schokoladen-Törtchen mit marinierten Erdbeeren und Vanilleeis im Prüfungsprotokoll ausgeschrieben. Mit einer gehörigen Portion Herzklopfen aber schlussendlich mit viel Bravour und mutiger Vorgehensweise meisterte Cindy alle Aufgaben ohne jegliche Mängel.

Cindy Bixel aus Hohentengen, wuchs in der Gögemetropole als Tochter von Manfred Bixel im traditionsreichen Gasthof „Sonne“ auf, und wollte immer schon Köchin werden. „Ich werde“, betont sie im Brustton der Überzeugung, „den Laden mal übernehmen.“ Das bricht so burschikos und umwerfend aus ihr hervor, dass Papa Manfred und Tante Manuela nur noch lächelnd, schmunzelnd zustimmen können. Im Moment ist Cindy im Restaurant „Esszimmer Kuloer“ in Mittelbiberach als Jungköchin tätig.