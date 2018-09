Junge Feuerwehrleute sind stets zur Stelle

Die 23 Jugendfeuerwehrleute aus Hohentengen haben von Freitag- bis Samstagabend ihren zweiten 24-Stunden-Einsatz wie eine Berufsfeuerwehr erlebt. Sie absolvierten Lehrgänge im Gerätehaus und wurden immer wieder zu Einsätzen gerufen. Das abwechslungsreiche und anspruchsvolle Programm hatten die Jugendfeuerwehrwarte Tobias Nassal und Marina Schmid mit ihrem Team vorbereitet und durchgeführt. Zwischendurch kochten die Teilnehmer zusammen. Die Nacht verbrachten sie im Feuerwehrgerätehaus. Zur Übung im Schützenhaus war auch die Bürgerschaft eingeladen.

Viele Zuschauer warteten gespannt auf das Eintreffen der Jugendfeuerwehr. Aus dem Schützenhaus drang Rauch. Der stellvertretende Kommandant Marco Lutz übernahm die Moderation und erklärte den Einsatz. In der Küche habe man die Fritteuse eingeschaltet, weil abends eine Veranstaltung stattfinden sollte. Nach einer Fett-Explosion stehe nun die Küche in Flammen. Ein Mensch befinde sich noch im Gebäude.

Fehlalarme sind keine Seltenheit

Marco Lutz erklärte, dass der Bürger, der die Rauchentwicklung beobachtet habe, meine, dass es ein Feuer im Recyclinghof gebe. So habe er die Leitstelle wegen eines Containerbrandes alarmiert. „Das ist gar nicht so abwegig. Es gibt in der Realität immer wieder diese fehlerhaften Alarmierungen“, erklärte Lutz.

Man hörte schon von Weitem den Einsatzwagen, der mit Martinshorn zum Recyclinghof fuhr. Marco Lutz ging zur Straße, um Einsatzleiter und Zugführer zu empfangen und ihnen zu zeigen, wo sich der Brand befindet. Lutz empfahl den Zuschauern, es auch so zu machen: „Wir kommen manchmal zu einer Einsatzstelle und niemand ist auf der Straße zu sehen. Da sehen alle Häuser gleich aus und man muss sich erst einmal umschauen“, berichtete Lutz.

Einsatzleiter und Zugführer nahmen die Brandstelle im Schützenhaus in Augenschein und alarmierten nach. Die Jugendfeuerwehrleute kamen mit zwei Einsatzfahrzeugen, sprangen heraus und öffneten sofort die Rolltore, um die Schläuche herauszuholen. Sie bereiteten den Löschangriff vor, während sich sich die Atemschutzträger auf die Personenrettung vorbereiteten.

Der Gastank neben dem Schützenhaus enthielt ein eigenes Gefahrenpotenzial und musste vor dem Brand geschützt werden. Schnell und souverän agierten die Jugendlichen. Sie rollten Schläuche aus, bauten eine Wasserversorgung auf. Die Atemschutzträger holten schnell eine Person aus dem Gebäude. Die nächsten gingen hinein und holten eine Gasflasche heraus, andere bekämpften das Feuer im Inneren. Gebannt schauten vor allem die Kinder im Publikum auf das Geschehen. Am Ende gab es mächtigen Applaus. Dann durften sich alle die Feuerwehrfahrzeuge genauer anschauen und hineinsteigen. Die Jugendlichen bauten alle Gerätschaften ab. Man sah, dass sie die Handgriffe beherrschten. „Dieses Wissen wird das ganze Jahr über in den Proben vermittelt“, sagte Tobias Nassal.

Eine Reihe von Einsätzen

Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ berichtete der Jugendfeuerwehrwart von den Einsätzen, die die Jugendlichen in den 24 Stunden bewältigt hatten. Es ging los mit der Rettung einer Person, die in der Bremer Pumpstation Opfer eines Unfalls geworden war. Um 20.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Hausbrand alarmiert. Das Team hatte ein Haus aus Paletten gebaut und angezündet. In der Dunkelheit mussten die Jugendlichen den Brand bekämpfen. Um 3 Uhr morgens weckte der Alarm die Truppe: Bei einem Unfall war eine Person unter dem Fahrzeug eingeklemmt und musste gerettet werden. Um 7 Uhr war es eine Ölspur, die beseitigt wurde. Um 8.30 Uhr wurde die Jugendfeuerwehr zur Rettung einer Katze geholt. Auf den Brand im Schützenhaus folgte ein Fehlalarm im Dorfgemeinschaftshaus Völlkofen. Die 24 Stunden endeten mit einem Auto unter einem Radlader, also mit technischer Hilfe.

Am Morgen waren die Feuerwehrleute aus Mengen mit der Drehleiter und dem Fahrzeug für Gefahrengut bei den Jugendlichen. „Damit sie weitere Arten von Fahrzeuge kennen lernen“, wie Tobias Nassal erklärte. Alles in allem zeigte sich, dass die Jugendlichen viel lernen, miteinander Spaß haben und sich auf echte Einsätze bestens vorbereiten.