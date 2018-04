Jugendwehr rettet eingeklemmtes Kind

Ein Alptraum: Die junge Frau ist mit ihrem alten VW Polo unterwegs, und plötzlich kreuzt ein Kind mit seinem Fahrrad die Straße, es kommt zum Unfall. Das Kind ist unter dem Auto eingeklemmt und verletzt. „Hilfe, ich habe ein Kind überfahren. Das sieht ganz böse aus“, ruft die aufgelöste Autofahrerin in das Telefon als sie den Notruf absetzt.

Dieses Szenario war am Samstag in Günzkofen im Mühlbachweg bei der Hauptübung der Jugendwehr der Freiwilligen Feuerwehr Hohentengen aufgebaut. Als Autofahrerin fungierte Annika Schmid, Mitglied der aktiven Wehr. Eine Puppe stellte das verunglückte Kind dar. Wenige Minuten nach dem Notruf rückten die Fahrzeuge der Feuerwehr mit Martinshorn an. Das Klagen und Außer-sich-Sein der Autofahrerin machten deutlich, dass Betroffenen in so einem Fall wenige Minuten trotzdem gefühlt sehr lange vorkommen können. Als die Feuerwehr dann vor Ort war, „retteten“ die Jugendlichen der Jugendwehr das eingeklemmte Kind.

An derselben Stelle, an einem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen, fand anschließend die Hauptübung der aktiven Wehr statt. Hier war das Szenario, dass drei verletzte Personen aus dem brennenden Haus gerettet werden mussten. Als erstes joggte die Feuerwehr-Abteilung Günzkofen an den Einsatzort, vor den laufenden Feuerwehrmännern fuhr ein Traktor, der eine Zapfwellenpumpe hinter sich herzog. Etwas später rückten dann die Feuerwehrfahrzeuge aus Hohentengen an. Es wurde eine Löschwasserversorgung vom Friedberger Bach her aufgebaut, Atemschutz-Trupps drangen in das brennende, verrauchte Haus ein. Sie retteten die Personen, und übergeben sie dann den Kräften der DRK-Bereitschaft Hohentengen, diese nahm auch an der Übung teil.

Einsatzleiter nicht ganz zufrieden

Einsatzleiter war der stellvertretende Feuerwehr-Kommandant Martin Koch. Unmittelbar nach der Übung zeigte er sich nicht ganz zufrieden: „Man hätte es besser machen können. Die Menschenrettung war etwas träge“, befand der Einsatzleiter. Feuerwehrkommandant Hermann Bleicher wiederum war mit der gezeigten Leistung zufrieden. Verbesserungsbedarf sah er bei der Positionierung der Einsatzfahrzeuge am Brandort. Im Ernstfall würde nämlich ein Drehleiter-Fahrzeug aus Mengen oder Bad Saulgau angefordert werden, ergänzte Bleicher mit Blick auf den engen Mühlbachweg. Mit an vorderer Stelle bei der Übung war auch Zugführer Marco Lutz, der laut Bleicher erst seit kurzem Zugführer ist. Insgesamt nahmen an der Übung laut Einsatzleiter Martin Koch 36 Feuerwehr-Mitglieder teil, dazu die DRK-Bereitschaft. Kurt Stotz kommentierte die Übungen, zahlreiche Bürger verfolgten gespannt das Geschehen.