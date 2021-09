Jugendliche lernen von den Angelfreunden der Göge

Der Jugendleiter des Gögemer Angelvereins Heiko Hülsbusch hat auch in diesem Jahr Jugendliche zu einem Workshop eingeladen. Mit zwölf Jugendlichen zwischen zehn und 18 Jahren und Betreuern ging es schon früh am Morgen zum Fischfang an die Vereinsgewässer. Zur Mittagszeit kehrten alle zur Fischerhütte zurück. Noch vor der Mittagspause wurden die am Vortag eingelegten Forellen zum Räuchern vorbereitet. Hülsbusch erklärte den interessierten Jungfischern wie man die gesäuberten Forellen in die vorbereitete Salzlake einlegt. Der Räucherofen wurde bis auf 110 Grad Celsius erhitzt, danach reduzierte Dietmar Burkard, Vorsitzender des Gögemer Angelvereins, das Gerät auf die ideale Räuchertemperatur von 90 Grad.

Die Forellen müssen je nach Größe und Gewicht bis zu zwei Stunden im Rauch hängen. Diese Zeit nutzten die Angelfreunde, um den Jugendlichen das handwerkliche Filetieren von Weißfischen zu zeigen. Zu den Weißfischen zählen alle silbrig-weiß gefärbten Arten der Karpfenfische, erklärte ihnen Joachim Bruggesser. Filetieren sei reine Übungssache und so werde das Fischessen zum Genuss.

Mit Hilfe eines manuell betriebenen Handfleischwolfes wurden die Filetstücke zu grobem Fischmett faschiert, mit Gewürzen und Eier vermengt, in kleine Fischküchle geformt und in der Pfanne angebraten. Die leckeren Fischküchle mundeten allen vorzüglich. Das abschließende Trockenangeln ist eine Disziplin des Angelsports. Hier gilt es die Gewichte, welche an der Angelschnur befestigt sind, via Zielwurf auf das in einer Entfernung von circa 15 Metern befindliche Ziel, hier war es ein Eimer, hinein zu treffen. Hierbei sollen die Jugendlichen Augenmaß und Präzision im Handling mit der Angel üben und festigen. „Im Turnierangelsport ist Vielseitigkeit gefragt“, sagte Dietmar Burkard. „Es erfordert ein gutes Auge sowie eine ruhige Hand.“ Die treffsichersten Jungangler sind mit entsprechenden Sachpreisen für ihr motiviertes Engagement ausgezeichnet worden. Zum Ende der Veranstaltung und krönenden Abschluss durften die Jugendlichen die geräucherten Forellen auch noch mit nach Hause nehmen.