Jugend des Musikvereins wieder mal auf der Hütte

Für die Jugend des Musikvereins Göge-Hohentengen ist es immer wieder ein tolles Erlebnis, wenn es auf Hütte, wenn es ins Oberallgäu geht. Fünf Tage lang standen Spiel und Spaß und vor allem aber auch das Musizieren auf dem Programm. Dies vor allem für das anstehende Jugendkonzert, das am 11. Dezember in Hohentengen statt indet.

Da freuten sich alle 86 Kinder und Jugendlichen, als es unter dem Motto „Hüttenzeit = Urlaubszeit“ endlich los ging Richtung Allgäu. Doch zuvor mussten von allen Teilnehmern, also auch von den Jugendleiter Jürgen Rothmund und seiner Stellvertreterin Sarah Brummund sowie von den etwa 20 Begleiterinnen und Begleitern, die Personalausweise kontrolliert werden. Dann wurde das Gepäck der großen Reisegesellschaft verstaut und natürlich auch für genügend Proviant gesorgt, denn immerhin mussten fünf Tage lang über hundert hungrige Mäuler gestopft werden. Nachdem der Bus Richtung Oberallgäu gestartet war, konnten sich alle auf den ersten Urlaubstag danach in Niedersonthofen im Allgäu freuen. Erst einchecken, dann ein kurzer Soundcheck, sodass das Abenteuer Hüttenaufenthalt richtig beginnen konnte. Das hieß für Jung und Alt eine zünftige Hüttenparty abzubrennen, wies es sich gehört.

Am zweiten Tag wurde die Allgäuer Bergwelt erkundet. Dabei startete man mit einer Bergandacht in den Tag, bevor man am Nachmittag die Gipfel erstürmte. Bei den abendlichen Alpenspielen wurde in Gruppen um den Titel des besten Bergsteigers gekämpft. Tags darauf ging es dann ans Proben und Musizieren. Die vier Orchesterleiter Sara Brummend, Philipp Löffler, Franziska Muntowitz und Leonie Marek waren dabei gefordert. Auch am letzten Tag des Hüttenaufenthalt, an dem ebenfalls wieder geprobt wurde, gehörte aber auch eine Hüttenrallye zum Spaßprogramm.

Das Highlight des fünftägigen Hüttenaufenthalts war sicher das Abschlusskonzert. Hierbei konnten sowohl das Vorstufen- als auch das Jugendorchester zeigen, was sie erarbeitet hatten, um so bestens für das Jugendkonzert in Hohentengen gerüstet zu sein.

Dass dieser Hüttenaufenthalt wieder so toll verlaufen ist und den Kindern und Jugendlichen viel Spaß bereitete, dafür sorgte ein ganzes Team. Angefangen von der Küchencrew, den vier Orchesterleitern, die Tagesschau-Reporter und das stetig wachsende und engagierte Freizeitteam. Unterstützung auch vonseiten der Familien Härle und Fuchs vom Kästehof.