Jugend des Musikvereins Göge-Hohentengen meldet sich zurück

Am dritten Advents-Sonntag war es wieder soweit: Das Jugendkonzert des Musikvereins Göge-Hohentengen konnte erstmals nach drei Jahren wieder in der Göge-Halle vor zahlreichem Publikum angehalten werden. Über 80 Kinder und Jugendliche zeigten während des Konzert-Nachmittags, was sie in den vergangenen Wochen und Monaten in zahlreichen Proben erlernt haben.

Zum Auftakt startete das Vorstufenorchester unter der Leitung von Franziska Muntowitz und Leonie Marek mit einem abwechslungsreichen Programm, das sie vorbereitet hatten. Mit den Stücken „The Games down under“, „Bandtime“, „Genji Koto“ und „Ferries Wheel Rock“ konnte das Orchester in vielen musikalischen Bereichen sein Können unter Beweis stellen.

Im Anschluss folgte ein Saxophon-Ensemble, welches von Erwin Welte und Katharina Rothmund ins Leben gerufen wurde. Das lockere Stück „Schwipp Schwapp“ passte perfekt zu den sechs Jugendlichen, die die lockere Atmosphäre auf die Zuschauer „überschwappen“ ließen. An die entspannte Stimmung konnten die Blechfetzen unter der Leitung von Pius Binder perfekt anknüpfen. Während den Stücken „Stand by Me“ und der Zugabe „Tequilla“ standen den insgesamt 18 Bläserschülern der Spaß am Musizieren ins Gesicht geschrieben.

Abgerundet wurde das Spiel in Gruppen durch den Hit „Another Day in Paradise“ von Phil Collins, welcher von dem Schlagzeug-Ensemble aufgeführt wurde. Hubert Müllerschön hat hierfür alle Schlagzeugschüler des Vereins zusammengetrommelt. Mit der Zugabe „Ihr Kinderlein kommet“ stimmte das Ensemble die Zuschauer auf die kommende Weihnachtszeit ein.

Mit „All I want for Christmas“ knüpfte das Jugendorchester, welches den Schluss des Konzertmittags bildete, an die weihnachtliche Stimmung an. Schon mit den vorangegangenen Werken „Jupiter Hymn“, „Selections from Moana“, „Hermes“ und „Backdraft“ schafften es die Jugendlichen gemeinsam mit ihren Dirigenten Sara Brummund und Philipp Löffler die Zuhörer auf eine facettenreiche, musikalische Reise mitzunehmen.