Jubiläum wird zum Straßenfest nachgeholt

Die Mitglieder des Fanfarenzugs Enzkofen haben in ihrer Hauptversammlung Martin Nassal als ihren Vorsitzenden wiedergewählt. Er übt das Amt seit mittlerweile 27 Jahren aus und wurde während der Versammlung außerdem für seine Mitgliedschaft seit 45 Jahren geehrt.

Wie der Vorsitzende in seinem Rückblick berichtete, erfreue sich der Verein mit seinen 32 aktiven Mitgliedern, davon eine in Ausbildung im Vergleich zu anderen Fanfarenzügen an seiner gesunden Mitgliederzahl. Ziel sei es jedoch, weitere Musikbegeisterte zu suchen und aufzunehmen.

Insgesamt hatte der Verein 2020 an elf öffentlichen Auftritten teilgenommen, welche allesamt in der Fasnet stattfanden. Außerdem konnte noch bei einem Geburtstagständchen aufgespielt werden. Weitere geplante Auftritte und Veranstaltungen wurden allerdings aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Im Rahmen der Corona-Verordnung konnten wenigstens von Juni bis Oktober wöchentlich Proben im Freien abgehalten werden.

300 Arbeitsstunden für Vereinsschuppen

Dem Verein ist die Kameradschaftspflege sehr wichtig. So wurde im Januar eine Jahresabschlussfeier organisiert. Ebenso wurden während dem Lockdown mit Aktionen in der Chat-Gruppe, wie etwa eine tägliche Veröffentlichung von Vereinsbilder oder mit Personenrätsel in Gedichtform, die Mitglieder bei Laune gehalten. Ferner brachte sich der Verein beim Bau des Vereinsschuppens mit über 300 Arbeitsstunden in Eigenleistung mit ein.

Der musikalische Leiter Helmut Lutat berichtete, dass coronabedingt leider nur wenige Proben abgehalten werden konnten. Jedoch wurde trotzdem ein neues Musikstück einstudiert. Er hob die erfolgreichen Auftritte in der Fasnet hervor. Diese seien nur durch das Engagement eines jeden einzelnen und auch durch die gute Kameradschaft im Verein gelungen. Schatzmeister Lucas Lorch berichtete von einem gesunden Kassenstand. Dass der Verein gut über die Runden kam, verdankt er der Corona-Hilfe vom Land Baden-Württemberg, die über den Ring Oberschwäbischer Fanfarenzüge beantragt werden konnte. Die beiden Kassenprüfer Daniela Zimmermann und Markus Heinzler bestätigten in ihrem Bericht eine sorgfältig und vorbildlich geführte Kasse. Schließlich gab Schriftführerin Brigitte Müller noch einen Rückblick auf zwei Ausschusssitzungen während des Geschäftsjahres.

Beteiligung am Adventszauber

Eine einstimmige Entlastung der Vorstandschaft erfolgte, eingeleitet durch den stellvertretenden Bürgermeister Ernst Mayer. In seiner Ansprache gratulierte er dem Verein zu seinem 50-jährigen Bestehen im Jahr 2021. Er lobte den Zusammenhalt während der Corona-Zeit und im Lockdown. Auch bedankte er sich für das Engagement des Vereins innerhalb der Gemeinde und beim Bau des Vereinsschuppens. Martin Nassal wagte einen Ausblick auf das noch verbleibende und kommende Jahr 2022: Die wöchentlichen Proben werden im erlaubten Rahmen weiterhin durchgeführt. Im November ist ein Auftritt beim Pflegeheim in Hohentengen geplant. Auch wird sich der Verein beim Gögemer Adventszauber beteiligen. Da in diesem Jahr leider kein Fest zum 50-jährigen Vereinsbestehen möglich war, werden die Feierlichkeiten im nächsten Jahr im Rahmen des Straßenfestes nachgeholt.

Wahlen und Ehrungen

Bei den Wahlen sind die bisherigen Amtsinhaber wiedergewählt worden: Vorsitzender Martin Nassal, stellvertretende musikalische Leiterin Sarah Krall und Schriftführerin Brigitte Müller.

Für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft wurde Georg Nassal geehrt. Er ist Gründungs- und Ehrenmitglied. In seiner aktiven Zeit war er 18 Jahre Kassenprüfer und ist seit elf Jahren aktives Ausschussmitglied. Martin Nassal ist seit 45 Jahren aktiv dabei. Vier Jahre war er Schatzmeister, zwei Jahre stellvertretenedr Vorsitzender, stellvertretender musikalischer Leiter sowie aktives Ausschussmitglied und ist seit 27 Jahren Vorsitzender des Fanfarenzugs. Sie erhielten die ROF-Ehrennadel ebenso wie Lucas Lorch, der seit 15 Jahren Mitglied und seit elf Jahren Schatzmeister ist, Helmut Lutat (zehn Jahre Mitgliedschaft, seit neun Jahren Tambourmajor) und Martin Hummler (zehn Jahre).