Jede Klasse der Göge-Schule gestaltet einen Weihnachtsbaum

Auch in diesem Jahr hat der Elternbeirat der Göge-Schule in Hohentengen beschlossen, die Weihnachtsbaumaktion der Schule weiterzuführen. Schon im vergangenen Jahr organisierte die damalige Schulleiterin Christa Müller die Aktion selbstständig. Zuvor war sie mit dem Gewerbeverein auf die Beine gestellt worden. Dabei werden von den Schülern Holzbäume geschmückt und dekoriert, die dann in unterschiedlichen Geschäften ausgestellt werden.

Die Geschäfte können gegen eine Spende einen Baum erhalten. Diese Einzelstücke werden von den einzelnen Klassen gestaltet und es sind auch in diesem Jahr wieder wahre Kunstwerke entstanden. Von der Firma Reck wurden zusätzlich drei neue Bäume hergestellt, somit konnten alle Klassen der Schulen ihren eigenen Baum gestalten und ihre Klassenkassen mit dem eingenommenen Geld füllen.

Jede Klasse hatte sich ein eigenes Motiv und eine eigene Technik für ihren Baum ausgedacht. So wurde geprickelt, gestickt, geklebt und geschnitten und es kam langsam Weihnachtsstimmung auf. Als dann die fertigen Bäume zur Abholung im Foyer aufgestellt waren, war das Staunen und der Stolz der Schüler groß. Noch vor dem ersten Advent konnten die Bäume ihren Besitzern zugewiesen werden und sie verschönern jetzt die Geschäfte in der Göge.

In diesem Jahr wurde noch ein zusätzlicher Baum geschmückt. Die Firma Reck spendete einen Baum, der für das Alten- und Pflegeheim Haus St. Maria von der gesamten Göge-Schule geschmückt wurde. Jede Klasse stellte zusätzlichen Schmuck her, woraus dann ein buntes Potpourri am Baum entstand, das sich sehen lassen konnte. Die Klasse 3b besuchte die Bewohner des Pflegeheims und überreichte das Kunstwerk. Mit einem Tanz und Gedichten zum Herbst bereiteten die Schüler den Bewohnern noch zusätzlich eine Freude und wurden dafür mit Beifall und Gummibärchen belohnt. Insgesamt war es eine tolle Aktion, die der Elternbeirat auf die Beine gestellt hat und im nächsten Jahr soll sie auf jeden Fall weitergeführt werden.