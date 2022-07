Jahreshauptversammlung des Sportvereins Ölkofen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der SV Ölkofen holte kürzlich seine im Januar pandemiebedingt ausgefallene Generalversammlung nach. Vorstand Kurt Schlegel blickte auf ein durchwachsenes 58. Vereinsjahr zurück. Im sportlichen Bereich sei der Verlauf bei der 1. Mannschaft leider weit unter den Erwartungen geblieben und zum Ende der Saison 2021/22 konnte nur der zweitletzte Platz erreicht werden. An dieser Stelle bedankte sich Kurt Schlegel beim bisherigen Trainerteam Selim Uzunpolat und Leo Jelko. Selim Uzunpolat wechselt zur neuen Saison als Spielertrainer zum FV Bad Saulgau. Als Nachfolger konnte Edin Fehratovic als Spielertrainer verpflichtet werden.

Die junge Damenmannschaft konnte sich kontinuierlich steigern und mittlerweile die ersten Siege einfahren und den letzten Tabellenplatz abgeben. Auch neben dem Sportplatz sei diese Truppe mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Kurt Schlegel dankte hier Patrick Schauer und seinem Trainergespann. Bei der AH und auch der Schiedsrichtergruppe sei man gut aufgestellt. Mario Doser wurde an diesem Abend für seinen Aufstieg in die Landesliga geehrt.

In den Freizeitsparten sind mittlerweile 50 Mitglieder aktiv, unter anderem beim Nordic Walking unter der Leiterin Selina Klein. Das große Jugendturnier fiel auch den Coronaeinschränkungen zum Opfer. In diesem Sommer kann das Turnier allerdings stattfinden. Vorstand Kurt Schlegel erwähnte in seinem Jahresrückblick unter anderem, dass der SV Ölkofen sich im Laufe des Jahres für den Vereinsehrenamtspreis beworben hatte und hier den 3. Platz erreichte, welcher mit einem Gutschein für Sportartikel und -bekleidung im Wert von 500 Euro dotiert war.

Weniger erfreulich war, dass in Folge der Sportplatzsanierung vom Finanzamt eine Steuerprüfung beim Verein durchgeführt wurde, welche unseren Steuerberater, den Kassier und den Vorstand ordentlich beanspruchte. Der SV Ölkofen beendet demnächst sein zur Sportplatzsanierung ins Leben gerufene Rasenpatenschaftsprojekt.

Die pandemiebedingt abgesagte Sportplatzeinweihung wird voraussichtlich im nächsten Sommer im Rahmen des 60-jährigen Jubiläums des Sportvereins nachgeholt. Nachdem die Fasnetsveranstaltungen des Vereins allesamt pandemiebedingt abgesagt werden mussten, konnte wenigstens die Schrottsammlung durchgeführt werden. Hier sei man mit dem Ergebnis zufrieden gewesen. Auch wurde im DGH ein Werbeabend durchgeführt. Zum 1. Mai wanderte man nach Friedberg und ließ den Tag auf dem Sportgelände ausklingen. Nach zweijähriger Pause konnte auch das Sommerfest wieder veranstaltet werden. Der Besucherzuspruch sei überragend gewesen.