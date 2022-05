Auch in diesem Jahr wird die Freiwillige Feuerwehr Hohentengen zusammen mit der Abteilung Ölkofen, der Jugendfeuerwehr und der DRK Bereitschaft den Ernstfall üben. Die Jahreshauptübung beginnt am Samstag, 28. Mai,um 16 Uhr an der Schuhfabrik Reck & Sohn GmbH in Ölkofen, Lindenstraße 2. Den Auftakt bildet die Jahreshauptübung der Jugendfeuerwehr mit der Demonstration eines Löschangriffs mit Menschenrettung und dem Aufbau einer Wasserversorgung. Gegen 17 Uhr folgt die Jahreshauptübung der Feuerwehr. Bei dieser Übung wird angenommen, dass bei Arbeiten in der Werkstatt ein Brand ausgebrochen ist und noch Personen in dem Gebäude vermisst werden. Aufgaben neben der Menschenrettung ist der Aufbau einer unabhängigen Löschwasserversorgung vom Friedberger Bach.