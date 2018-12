Individuell gestaltete Bäume bereichern die Göge

Auch unter der neuen Führung von Gloria Bruggesser führt der Handels- und Gewerbeverein (HGV) die von Giovanni Melillo initiierte Weihnachtsbaumaktion weiter. So stehen auch in diesem Jahr in der Vorweihnachtszeit 20 von Kindern und Jugendlichen gestaltete Bäume bei Unternehmern und auf öffentlichen Plätzen. So sieht es in Hohentengen noch ein wenig weihnachtlicher aus und weg mag, kann bei einem Streifzug durch den Ort nach den Bäumen Ausschau halten.

„Wir haben wieder die Gewerbetreibenden gefragt, ob sie als Sponsoren auftreten möchten“, sagt Bruggesser. 20 von ihnen hätten sich bereit erklärt und je 100 Euro für diesen Zweck gegeben. Erstellt wurden die Bäume, für die der HGV lediglich eine Größenvorgabe gemacht hat, von Kindern und Jugendlichen im Kindergarten St. Maria, der Göge-Schule, der Sonnenlugerschule Mengen und dem Jugendhaus. Unterstützung gab es von Erziehern, Lehrern und Eltern. „Es sind wieder ganz viele tolle individuelle Bäume dabei herausgekommen, die jetzt ihre Plätze bei den Geschäftsleuten gefunden haben“, sagt Bruggesser. „Da hat es auch Wünsche gegeben, dass etwa der eine Unternehmer gern wieder einen Baum vom Kindergarten oder der Göge-Schule haben wollte.“

Alle gemeinsam ausstellen

Ihr schwebt vor, alle 20 Bäume ein paar Tage vor Weihnachten zusammen bei Heikos Lädele auszustellen. „Dann können sich die Leute alle auf einmal ansehen und wir für uns noch Erinnerungsfotos machen.“

Gloria Bruggesser ist seit Juni neue Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins (HGV) Hohentengen. „Giovanni Melillo hat das Amt abgeben wollen, weil er seine Mozzarella-Produktion ja nach Bad Saulgau verlegt und dann in Hohentengen gar kein Unternehmer mehr ist“, sagt sie. Daraufhin sei sie von einigen Mitgliedern gefragt worden, ob sie sich den Vorsitz vorstellen könnte. „Da ich ja nicht mehr Vorsitzende bei den Narren bin, habe ich Zeit für dieses Ehrenamt“, sagt Gloria Bruggesser. „Ich finde, dass die Arbeit im HGV sehr interessant ist.“ Bruggesser ist selbstständig im Immobilien- und Hausbaubereich tätig und ist durch ihr Engagement bei den Narren gut vernetzt

„Außerdem steht mit ein toller Ausschuss zur Seite“, sagt sie. Die Mitglieder dieses Gremiums seien alle bereit, gewisse Aufgaben für den Gewerbeverein zu übernehmen. Deshalb sei eine vom Verein bezahlte Geschäftsstellenkraft für solche Tätigkeiten nicht mehr notwendig. Die Tochter von Giovanni Melillo hatte dies in den vergangenen Jahren übernommen. „Das war ein Wunsch von Giovanni Melillo gewesen“, sagt Bruggesser. „Wir sehen das jetzt nciht mehr als notwendig an und teilen uns alles auf Zuruf auf.“

Im Ausschuss des Handels- und Gewerbevereins wird bereits über die Leistungsschau gesprochen. „Die wird es nicht im kommenden Jahr, sondern erst 2020 geben“, sagt Bruggesser. Dies sei schlicht der Tatsache geschuldet, dass die Bauarbeiten an der Göge-Schule noch nicht abgeschlossen seien. „Traditionell stellen ja die Unternehmer ihre Stände in und an der Schule auf“, sagt sie. „Da ist im Moment einfach nicht genug Platz und wir wollen es den Unternehmern nicht zumuten, dass die Besucher der Leistungsschau zu ihnen ins Gewerbegebiet und in die Betriebe kommen. Mit den Mitgliedern sei abgesprochen worden, die Leistungsschau noch ein Jahr zu verschieben. „Die Mitglieder sind einverstanden, es spricht also nichts dagegen.“