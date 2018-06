In jedem Bremer Plätzle stecken 45 Arbeitsstunden

„Bremen - Ahoi“ heißt der Ruf, mit dem die Narren aus dem Hohentenger Ortsteil vor 50 Jahren beim ersten Göge-Umzug teilgenommen haben. In diesem Jahr sind die Mitglieder des Heimat-, Narrenvereins und Spielmannszugs die Ausrichter des Zunftmeisterempfangs und des großen Umzugs, der am Fasnetssonntag, 11. Februar, um 14 Uhr stattfindet.

Seit Menschengedenken wird im kleinen Göge-Ort Bremen Fasnet gefeiert. Jeder verkleidete sich mit dem, was er gerade zuhause im Kleiderschrank oder auf dem Dachboden gefunden hat. Erst die Uniformierung in den 1970er-Jahren ließ diese Spontanität und Einzigartigkeit der persönlichen Verkleidungskunst verschwinden. Ein paar Bremer Bürger sahen sich im Herbst 1967 dazu in der Lage eine organisierte Hausfasnet mit einer Narrenvereinigung ins Leben zu rufen. In regelmäßigen Abständen traf sich die lose Narrengemeinschaft in der Stube von Franz Lauer. Mit dazu gehörten Alfons Baumgärtner, August Benkelmann, sowie Franz Reck. In der Gründungsversammlung komplettierten Luise Baumgärtner, Edwin Frank, Hanna Lauer, Anna Reck, Amalie Benkelmann, Karoline Blersch, Käthe Bosch sowie Anni Michelberger (heute Hülsbusch) die Gründungsmitglieder.

Diese lose Gemeinschaft hatte ihre Ideensammlung 1967 abgeschlossen und so nahmen die Bremer Narren erstmals am 24. Februar 1968 beim 1. Göge-Umzug in Hohentengen teil. Die Bremer Narrenvereinigung war geboren. Mit Anlehnung an die Hansestadt baute man wenig später das „Bremer Schiff“, mit dem man während der Fasnetszeit durch die Lande zog und so auf sich aufmerksam machte.

Ursprünglich sollte die Bremer Narrenfigur an die Sagenfigur des Burrenweibles auf dem nahegelegenen Burren erinnern. Diese Idee wurde schnell wieder aufgegeben und so schuf man sich 1970 mit dem Bremer Plätzle eine eigenständige Narrenfigur. Mit fünfeckigen Filzplätzle in den Farben gelb, rot, grün und violett war das Narrenhäs geschneidert worden. Eine Kopfbedeckung mit über 200 roten Boppele, eine Streckscheere sowie ein Korb mit Süßigkeiten gehörten zur Figur.

Jürgen Hohl entwirft Masken

Ein paar Jahre später holte man sich beim oberschwäbischen Heimatkundler Jürgen Hohl fachkompetenten Rat, der bis 2008 als Leiter dem kulturellen Beirat der Vereinigung Schwäbisch-alemannischen Narrenzünfte vorstand. Hohl orientierte sich an den Erdfarben gelb, rot, grün und braun und verbannte das Violett aus der Farbzusammenstellung. Aus der Feder von Hohl entstammen die beiden Bremer Plätzle Masken: das freudig lächelnde Frühjahr sowie den grimmig dreinschauenden Winter. Bis in die 1990er-Jahre war Reinhold Schäle aus Gornhofen der Maskenschnitzer der Bremer. Angelehnt an die Maskenvorlagen von Jürgen Hohl schnitzt seither Günther Wetzel aus Bad Saulgau die Bremer Plätzle-Maske.

Seit Wochen werden in der Nähstube des Bremer Dorfgemeinschaftshauses von den Nähfrauen des Heimat-, Narrenvereins und Spielmannszugs neue Häser genäht und verschlissene Häser ausgebessert. Anfangs wurden die fünfeckigen Plätzle aus Filz ausgestanzt, heute hingegen vernähen die elf Nähfrauen Trevirakrep, das wesentlich strapazierfähiger ist und sich leichter händeln lässt, sagt Petra Mühleisen, Vereinsnäherin und Häswartin. Aus dem pflegeleichten Stoff werden die Plätzle ausgestanzt, aufgelegt und anschließend sorgfältig zum Bremer Plätzlehäs zusammengenäht, erklärt Christine Baumgärtner die Vorgehensweise.

So sind 40 bis 45 Arbeitsstunden pro Häs keine Seltenheit. Denn zwischen 1300 und 1600 solcher Plätzle werden für Hose und Jacke vernäht. Rund 220 roter Boppele werden als Kopfschmuck für die Holzmaske verknotet und für den Kragenansatz der Maske werden nochmals rund 120 Plätzle als Kragenauslauf angenäht.

Bei den Kinderhäsern werden an der Brustseite kleine Messingschellen aufgenäht. Die Erwachsen tragen einen Schellengurt auf dem vier mittlere Bronze-Rollen aufgenäht sind, auch diese Riemen werden selbst gefertigt, sagt Holger Baumgärtner, Vorsitzender des Vereins.

Die Häser gehören alle dem Verein und für die Fasnet 2018 konnte das emsige Nähteam sieben neue anfertigen, was auch die Laufnarrenanzahl der Bremer weiter ansteigen lässt. Das Häs ist reine Handarbeit sagen die Nähfrauen, zeigen ihre Nähergebnisse und verabschieden sich mit einem dreifachen Bremen – Ahoi!