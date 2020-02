In der Gögehalle begeistern Hollywood-Stars und bekannte Filmszenen die Zuschauer beim Bürgerball

Beim Bürgerball in Hohentengen tummelten sich ganz nach dem Motto „Hohentengen goes Hollywood“ bekannte Größen wie Marylin Monroe, Mel Gibson, Sylvester Stallone, Charly Chaplin, Al Capone, Johnny Depp und viele andere. Das Programm war kurzweilig und vergnüglich.

Die Kleinsten von der Zunft durften als Erste auf die Bühne. Auf Lieder von dem Musical Mary Poppins tanzten sie auf Supercalifragilisticexpialigetisch und Chim Chim Cher-I und bekamen von dem Publikum dafür einen herzlichen Applaus mit der Aufforderung für eine Zugabe. Beim Zwetschgen-Stammtisch hagelts Kritik wegen der fehlenden Stellvorrichtung für den Maibaum am Rathaus aber ansonsten fielen viele Sterne für den Walk of Fame in Hohentengen. Von Bürgermeister Peter Rainer über Klaus Burger, Manfred Löffler und Hanne Sauter, bekam auch Edeltraud Sauter einen Stern für ihren unermüdlichen Einsatz in der Göge. Ebenso für Pius Binder und Roland Längle gab es für das Kreismusikfest im letzten Jahr jeweils einen Stern. Gefolgt wurde der Programmpunkt von der Freizeitsportgruppe. Die jungen Damen heizten mit schnellen Tanzschritten und einer gelungenen Choreographie die Stimmung in der Halle an. Dann kam der Enzkofer Nörgler, er gibt dem Bürgermeister kleine Seitenhiebe mit auf den Weg und sorgt auch hier wieder für heiteres Lachen im Saal. Die Geschichte vom Zimmermann Bruno und dem Heizungskeller, in dem er sich versehentlich selbst eingeschlossen hat, lässt das Publikum lautstark lachen. „Schadenfreude ist einfach eine der schönsten Freuden“, meint eine Dame schmunzelnd. Die Zuckerschnuten singen großartig. Erst wissen sie nicht, was sie kochen sollen und nach den Spätzle mit Soß, beschweren sie sich über die zu eng gewordenen Hosen. Nach dem Lied „Schwäbisch isch schee!“ forderte das Publikum noch das Lied „Mir duard der Schnaps it guard“ von der Fünf-Mann-Bank ein. Das Publikum hat Spaß und singt das Lied fröhlich mit.

Zwischen den einzelnen Vorträgen musste das Publikum verschiedene Filmszenen erraten. Unter anderem wurden Titanic, Magnum und Baywatch vorgeführt. Pamela Anderson hüpfte in ihrem knappen roten Badeanzug und mit Filmkollegen David Hasselhoff im Slow-Modus über die Bühne. Das Publikum war begeistert.

Da möchte Moderatorin Janine Renner nach der gelungenen Tanzaufführung des Hexenballetts den Ball beenden und allen einen schönen Abend wünschen, da hört man durch ein Mikrophon - „nein, jetzt ist noch lange nicht Schluss! Erst tanze ich noch mit meinem Baby!“ Dann stehen zwei junge, kostümierte Männer im Publikum. Einer stellte Patrick Swayze und der andere Baby von Dirty Dancing dar. Das Lied „The Time of my life“ wird eingespielt und Thomas Koschmieder der Baby und Felix Jaster, der Johnny darstellte, tanzen jeden einzelnen Schritt vom Film nach. Selbst das verliebte Funkeln in den Augen haben die zwei einstudiert. Jeder einzelne Schritt sitzt und alle halten den Atem an, als es zur Hebefigur geht. Koschmieder setzt an, rennt auf seinen Tanzpartner zu und schwebt kurz danach zwei Meter über dem Boden.

Wer nicht dabei war hat etwas verpasst!“, meint Ingrid Nassal zu einem Ehepaar, welches nach der Vorstellung zum Ball gekommen ist, aber sie waren in Eichen beim Ball „aber überall kannst halt einfach nicht sein“, erwidert er und geht mit seiner Frau in die Bar.