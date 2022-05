In Ölkofen wird vier Tage gefeiert

Nach zwei Jahren Corona-Pause, findet in diesem Jahr wieder das beliebte Ölkofer Sommerfest statt. Die Verantwortlichen des Förderverein SV Ölkofen und SV Ölkofen veranstalten das Fest von Freitag, 13. Mai, bis zum Montag, 16. Mai.

Zum Auftakt am Freitag findet die Clubnacht im Festzelt statt, zu welcher die Organisatoren den internationalen Star DJ „MASHUP GERMANY“ als Headliner engagieren konnten. Die „Kultpartynacht“ mit DJ Radaumeister Age vom Radau und Rabatzklub des Radiosenders DasDing, einem SWR Tochterunternehmen, wird am Samstag,14. Mai, steigen.

Am Sonntag,15. Mai, findet der traditionelle Familientag statt. Der beginnt um 10.30 Uhr mit dem Frühshoppen, zu dem der Musikverein 1819 Göge-Hohentengen aufspielen wird. Ab 11.30 Uhr gibt es einen reichhaltigen Mittagstisch im Festzelt. Hausgemachte leckere Kuchen werden ab 14 Uhr angeboten. Um 15 Uhr spielt die Erste Mannschaft des SV Ölkofen auf heimischem Rasen gegen den FV Veringenstadt. Bühne frei, heißt es um 18 Uhr für die „Amorados“, dann beginnt der Stimmungsabend und Fußballershoppen – hier sind auch die umliegenden und befreundeten Vereine eingeladen. Jede Mannschaft, die sich mit mindestens elf Personen in erkennbarem Vereinsoutfit an der Hauptkasse registrieren, erhält pro Person ein Freigetränk. Zusätzlich erhält der teilnehmerstärkste Verein einen Sonderpreis. Den ganzen Sonntag über steht für die Kinder das Spielemobil bereit und es fährt das Ölkofer Zügle.

Der Finaltag des Ölkofer Sommerfest beginnt am Montag, 16. Mai, um 16 Uhr mit dem Feierabendhock. Hier gibt es neben dem Standardangebot aus der Zeltküche zusätzlich noch einen deftigen Wurstsalat. Gut gefüllt ist das Zelt auch immer zum traditionellen Festausklang, zu dem ab 20 Uhr das bekannte „Sterntaler Duo“ aufspielt. Die Bar im Festzelt hat an allen Tagen geöffnet.