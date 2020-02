Im Zweifel will Schultes ganz austreten

Im Nachklang des Gottesdienstes für die Narren in der Pfarrkirche St. Michael in Hohentengen haben sich die Gottesdienstbesucher von Pfarrer Jürgen Brummwinkel begeistert gezeigt, der diesen ihrer Meinung nach humorvoll und tiefgründig zelebriert hatte. Wenn dannn der Gögemer Narrenmarsch, „In d’r Göge isch ma luschtig, in d’r Göge isch ma froh“ erklingt, wissen die Narren, dass der Zunftmeisterempfang beginnt. Und weiter heißt es im Text folgerichtig „Jedes Johr am Fasnetssonntig, des isch lang schau Traditio’ bei dem großa Fasnetsumzug send mir Narra älle do!“

Und so waren sie alle gekommen, ob Bremer Plätzle oder die Eichemer Sämlinge mit ihren Burgwaldteufeln sowie die Enzkofer Goißa. Ebenso mit dabei die Stocklalle aus Günzkofen und die Dangam’r Zwetschga und Häxe, die Ölkofer Ried-Rälle mitsamt ihren Mau-Fängern und die Hät’se-Dät’se-Gruppe mit ihren Heckenmännle. Mit einem dreifachen „Ursadorfer – Germana“, „Stoigle – Raffel“ eröffnete Daniel Heinzler, Zunftmeister des gastgebenden Freizeit-, Heimat- und Brauchtumsvereins Ursendorf und Ausrichter des 53. Gögeumzugs die Veranstaltung in der mit Narren voll besetzten Schulsporthalle. Standesgemäß kredenzten die Ursendorfer ihren Gästen neben den üblichen Getränken auch köstlichen Germanen-Met. Mit dem Germanenlied hießen die Germanen ihre Gäste herzlich willkommen.

Als Schirmherr und Schultes der Gögemetropole durfte „Peter der Raine“ den bunten Reigen der Grußworte eröffnen. Frei nach der Melodie „Juppheidi, juppheida“ ging er auf die Situation, dass die Göge als Kleinzentrum nicht mehr tragbar sei, ein. „In der Presse war zu leasa, dia Göge isch Kleinzentrum g’wesa, Juppheidi..., dia Bürokraten kaum zu glauba, dia wellet unser’n Titel rauba. Im Fall dass wir it Zentrum bleiben werden wir Geschichte schreiben, ich sag’ des heute hier im Haus, dann treten wir aus Deutschland aus! Wo Briten sich zwei Jahre plagen, wird hier erledigt in zwei Tagen, wir gründen fix in einem Streich, das freie Göge-Königreich! Unser König ein verdienter Manne, wir krönen unser’n Sauter Hanne, als Ehrenbürger wohl bekannt, wird Johann I. er genannt.“

Abschließend, so Peter der Raine „Als Däfelesbua ist er famos, und als Hofnarr sicherlich grandios“, gelang die Überleitung zur letzten Wolfartsweiler Hemoride Gerd Miller treffend. Als Mitbegründer der legendären Wolfartsweiler Hemoridenband tritt er beim Zunftmeisterempfang alljährlich mit seinem Frohsinn voll auf die Lachmuskeln. „Als Oberhemoride wolle er ja nachhaltig sein, denn Hämorrhoiden habe man ja schließlich auch ein Leben lang“, so Miller zum Verständnis. „Wir machen das so wie im letzten Jahr auch, fuhr er fort, er habe heute Taschen um den Bauch mit dabei die zum Verkauf und Versteigern seien. Und so kamen rund 550 Euro für die Renovierung des Ursendorfer Turmdaches des örtlichen Käppeles zusammen.

„Politisch will er heut’ nicht werden“, so der Landtagsabgeordnete Klaus Burger, „das könnte uns ja sonst den Humor verderben“. Beim ultimativen Auftritt der anderen sieben Göge-Narrenvereine, die in sich selbst eine ungeschriebene Verbrüderung sind, machte Zunftmeister Daniel Heinzler sowohl in den theoretischen als auch in den sportlichen Aufgaben eine gute Figur und sammelte so einen soliden Grundstock für das gemeinsame Sommerfest.

Da sich im letzten Jahr der Druckteufel schon auf den Umzugskrawatten gemeldet hatte, setzte er dieses Jahr noch einen drauf! Bei den Werbeflyern zur „Sonderausstellung der Göge-Narren in Verbindung mit 33 Jahre Narrenbruderschaft Obere Donau“ die vom 29. März bis zum 8. November dieses Jahres in der Hettinger Narrenburg zu sehen ist, habe der Fehlerteufel gleich richtig Arbeit geleistet, so Zunftmeister Daniel Heinzler, der mit Bravour den Zunftmeisterempfang moderierte. Man könne nachzählen so oft man welle, so Heinzler, man stelle immer wieder fest, dass Ursendorf trotzdem darauf fehle.

Mit Museumspräsident Klaus Gluitz sowie dem Präsidenten des Alb-Lauchert-Rings Anton Blau hatte Heinzler die beiden federführenden Personen der Hettinger Narrenburg als Gäste gleich vor Ort. In seinem Statement ging Klaus Gluitz auf den Zeitdruck, der diesen Fehler erst herauf beschworen habe, ein und lud die Ursendorfer Germanen zum Umtrunk beim Aufbau der Ausstellung herzlich ein. Er freue sich heute schon auf die gemeinsame Ausstellung mit den Göge-Narren sowie der Bruderschaft Obere Donau in der Hettinger Narrenburg, so Klaus Gluitz.