Ihre Lebensgeschichte gibt es als selbstverfasstes Gedicht

Es ist eine besondere Gnade Gottes, wenn man seinen 95. Geburtstag feiern kann und geistig noch so fit ist, dass man dichten kann. Die bekannte Heimatdichterin, Maria Stauß aus dem Hohentengener Ortsteil Bremen, feiert am heutigen Freitag ihren 95. Geburtstag. Ihre Lebensgeschichte hat Maria Stauß in Gedichtform zusammengefasst.

Es war kein leichtes Leben, das sie hier schildert. Aufgewachsen auf dem Bauernhof ihrer Eltern in Bremen musste sie schon früh mit Hand anlegen, im Stall und mit den Pferden auf dem Acker. Dabei lernte sie auch ihren späteren Mann, den Franz kennen. Nach seiner Rückkehr aus Krieg und Gefangenschaft fand er auf dem Hof ihres Vaters als Knecht Arbeit. Aus der anfänglichen Abneigung, sei dann Liebe geworden, berichtete Maria Stauß. Am 30. Dezember 1946 wurde im Kloster Gorheim geheiratet, mit ausgeliehenem Brautkleid und Hochzeitsanzug.

Obwohl die beiden nichts hatten, träumten sie von einem eigenen Häuschen. 1948 hatten sie einen Bauplatz, aber kein Geld. Das Ersparte von Maria verlor sie bei der Währungsreform. Trotzdem gingen die beiden ans Werk. Die Mauersteine wurden aus Schlacken von der „Cello“ in Mengen selbst geformt. 1950 wurde eingezogen, noch ohne Strom.

Am Anfang war der Angorapulli

Beide hatten Bauernblut in den Adern. Ihr Wunsch: ein eigener Bauernhof. Mit einer Angorakaninchenzucht wurde ein Anfang gemacht. Mit der Wolle strickte Maria Angorapullover, die sie verkaufte. Mit dem Ersparten wurden zwei Kühe gekauft. Es wurde weiter gespart und hart gearbeitet. Die Rinderherde wurde immer größer. Ein moderner Stall wurde gebaut und 1965 hatten die beiden einen 60 PS-Schlepper und 72 Stück Vieh im Stall und zwei Pferde, der Stolz der beiden. Inzwischen zählten drei Söhne zur Familie, die auch schon in der Landwirtschaft helfen konnten. Der jüngste Sohn übernahm 1986 die Landwirtschaft. 1996 konnten Maria und Franz Stauß die Goldene Hochzeit feiern. Nach weiteren fünf gemeinsamen Jahren verstarb ihr Mann 2001. Ihren großen Geburtstag konnte Maria Stauß mit den Familien ihrer drei Söhne, elf Enkeln und vier Urenkeln feiern.

Eines Tages entdeckte Maria in sich eine besondere Begabung, das Dichten. Jede freie Minute verwendete sie für ihre neue Leidenschaft. Diese gab ihr einen Ausgleich bei der schweren Bauernarbeit. Inzwischen sind es ungezählte Gedichte in ihrer schwäbisch-gögemer Mundart. Darin beschreibt sie, wie könnte es auch anders sein, das Landleben und mit ihrer ausgeprägten Beobachtungsgabe, die Natur. Diese Gedichte hat sie in vier Gedichtbänden veröffentlicht. Ein Schatz der schwäbischen Mundart.