Ihr Rezept: Miteinander reden, einander vertrauen und auch mal streiten

Rosa und Horst Zimmermann feiern am Sonntag, 8. September, ihre diamantene Hochzeit. Vor genau 60 Jahren haben sie einander das Ja-Wort gegeben. Es gibt ein großes Familienfest mit Freunden und Verwandten im Dorfgemeinschaftshaus. „Ich bin wunschlos glücklich“, sagt Horst Zimmermann nach sechs Jahrzehnten Eheleben. „Wir sind zufrieden mit dem, was wir haben. Vor allem, weil die Kinder und die Enkel viel zu uns kommen. Es ist ein Glück, dass sie alle in der Nähe sind“, fügt seine Frau hinzu.

Rosa Zimmermann ist in Ölkofen geboren. Sie ging nach der Schule im Alter von 14 Jahren ein Jahr lang in einen Haushalt. „Dann wurde die Zigarrenfabrik in Mengen gegründet und ich habe dort gearbeitet. Zehn Jahre lang“, erzählt sie. Horst Zimmermann ist in Ostpreußen, in der Stadt Elbing, geboren. Kennengelernt hat sich das Paar – er war 22 Jahre alt, sie 20 – im Café Zink in Hohentengen. Dort gingen damals die jungen Leute nach den Tanzabenden in der Alten Turnhalle zum Ausklang hin. „Da sind wir ins Schwätza komma“, erinnert sich Rosa Zimmermann. Dabei war das Schwäbisch in der Göge für Horst Zimmermann nicht einfach. „Wir haben daheim Hochdeutsch gesprochen“, erklärt Horst Zimmermann. 1957 haben sie sich bei der Hochzeit von Rosas Bruder verlobt. Sie bekam den Ehering, den sie heute noch trägt.

Zur Hochzeit ein Myrtenkranz

Am 8. September, drei Jahre nachdem sie sich kennengelernt hatten, wurde in der Hohentenger Kirche St. Michael geheiratet und im Gasthaus Pfauen gefeiert. Es war eine öffentliche Hochzeit, zu der das ganze Dorf kam und mitfeierte. Es gab ein Mittagessen, Kaffee und Kuchen und abends Bratwürste. Musikanten aus Ölkofen spielten zum Tanz auf. Rosa Zimmermann hatte den Stoff für das schöne Brautkleid im Hohentenger Geschäft Weiß gekauft. Mit der Ölkofer Näherin besprach sie den Schnitt und ließ es nähen. Sie trug einen echten Myrten-Kranz. Das Ehepaar zog nach Ölkofen, in das Haus der Braut.

Horst Zimmermann arbeitete 36 Jahre lang in der Riedsäge Reichert. Rosa hörte bei der Geburt des ersten Kindes auf zu arbeiten und besorgte den Haushalt. „Das war früher so“, sagt sie. Vier Kinder wurden es. Jetzt haben die beiden sieben Enkel und vor einem halben Jahr ist der erste Urenkel dazugekommen.

Die Zeit des Wirtschaftswunders hat viele Veränderungen mit sich gebracht. Die Familie fuhr in den Urlaub nach Mellau und Thannheim zum Wandern. „Heute hat man einen Wohlstand, den man früher nicht hatte“, sagt Horst Zimmermann.

Auf die Frage, was das Geheimnis einer guten Ehe ist, sagt sie: „Miteinander schwätza. Einander vertraua.“ Er fügt hinzu: „Man muss auch streiten können.“ Dass eine tiefe Zuneigung beide Eheleute verbindet, zeigt die Einladungskarte zum diamantenen Hochzeitsfest. Darauf steht: „Kostbar der Diamant, den ich einst in deinem Herzen fand. Kostbar unsere gemeinsame Zeit. Ich hoffe, dass es noch lange so bleibt.“