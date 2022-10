Hohentenger Weinfest bleibt ein Besuchermagnet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Motto, das sich der Musikverein Göge-Hohentengen anlässlich der Ausrichtung des Kreismusikfestes zugelegt hat, zieht sich weiterhin durch alle Veranstaltungen der Kapelle. „Zamma feschda“, das wurde an zwei Tagen eindrucksvoll mit viel Publikum, bester musikalischer Unterhaltung, einer reichhaltigen Speisenkarte und vor allem mit edlen Weinen beim Hohentenger Weinfest eindrucksvoll praktiziert. Das neue Vorstandsgremium des Musikvereins mit Felix Brummund, Philipp Heinzler und Klaus Hucker hat dabei einen Einstand mit Bravour hingelegt. Ihnen kommt natürlich zugute, dass das Hohentenger Weinfest mit den Jahren zu einem Publikumsmagnet in der ganzen Region geworden ist.

Vor allem für die Tanz- und Partywilligen war die Auftaktveranstaltung am Samstagabend, 15. Oktober, in der Göge-Halle gedacht. Mit dabei einmal mehr die Show- und Tanzband „Celebrate“ aus Bad Schussenried. „Das Schöne bei dieser Tanzparty ist vor allem, dass sich hier Jung und Alt gleichermaßen vergnügen können“, so der Vorsitzende Felix Brummund. Und das taten sie zur Genüge und so war die Halle wieder proppenvoll besetzt.

Traditionell steht das Hohentenger Weinfest am Sonntag immer ganz im Zeichen der Blasmusik. Der Musikverein Obereschach verstand es dabei, die Gäste beim Frühschoppen bestens zu unterhalten, während sich die Besucher an dem reichhaltigen Mittagstisch gütlich taten. Wie in jedem Jahr auch heuer wieder ein Renner die verschieden belegten Denneten, die man sich gern zu einem „Viertele“ schmecken ließ. Abwechselnd hatten dann die Jugendkapellen aus Illmensee, Burgweiler-Denkingen und das Jugendblasorchester aus Hohentengen ihren Auftritt und vor so viel Publikum machte es den Jungen und Mädchen natürlich Riesenspaß.

Stimmungsmusik zum Vesper war am Sonntagabend angesagt. Hier nahmen die Besucher das vielseitige Angebot der Speisen gerne an. Das war aber auch dann die Zeit, wo sich die Gäste aus erlesenen Weinen ihren Tropfen aussuchten. Ob an der Weinbar oder an den Tischen, man ließ es sich munden. Dazu mit „Windstärke 12“ keine zusammengewürfelte Musikformation. Vielmehr waren es überwiegend ehemalige Mitglieder des Kreismusik-Jugendorchesters aus Biberach, die eindrucksvoll ihr Können demonstrierten. Vor allem bei den Soli zeigten sie, was man beispielsweise aus der Posaune, Horn oder vor allem aus der Tuba für ungeahnte Töne „rauskitzeln“ kann.