Im März hat der Musikverein Göge-Hohentengen im Rahmen seines Frühlingskonzerts das Stück „Momo – die Stundenblume“ von Komponist Uwe Kohls uraufgeführt. In zahllosen Arbeitsstunden haben nun im Verlauf des vergangenen halben Jahres Alfons Nassal und seine Mitstreiter eine DVD produziert, auf der das Stück zu sehen und zu hören ist – und eindrucksvoll bebildert ist. „Momo“ ist ein bekanntes Buch von Michael Ende, das Werk wurde 1986 verfilmt. In „Momo“ geht es um das Waisenmädchen Momo und graue Männer, die den Menschen ihre Zeit nehmen, um sie selbst zu verbrauchen.

Alfons Nassal bekommt glänzende Augen, wenn er vom Konzert und dem Stück „Die Stundenblume“ berichtet. Er ist Mitglied des Musikvereins und spielte beim Konzert mit. Und nachdem er die ersten positiven Reaktionen von den Zuhörern mitbekam, hatte Nassal noch am Konzertabend die Idee: Daraus könnte man eine DVD machen und sich dann die Rechte daran sichern. Es sei ja auch eine große Ehre für den Musikverein gewesen, das Stück von Uwe Kohls als erste Musikkapelle aufführen zu dürfen. Nassals Ehefrau Ulrike Stumpp-Nassal und Kajo Greinacher, der in Mengen als Architekt arbeitet, haben die Hohentenger Musiker während des Konzerts gefilmt als sie das Stück „Stundenblume“ spielten. Dann sind die DVD-Macher hergegangen und haben die Aufnahmen vom Konzert mit Einblendungen aus dem Momo-Film ergänzt: So entstand ein eindrucksvolles Zusammenspiel zwischen der Musik der Hohentenger Musiker und den dazu passenden Sequenzen aus der Verfilmung.

Es gibt zwei Versionen

Alfons Nassal war dabei besonders wichtig, dass bei dieser Zusammenstellung der Geist von Michael Endes Geschichte, die Gedanken und Gefühle deutlich werden. Dazu gibt es auf der DVD aber auch noch eine zweite Version des Konzertauftritts zu sehen, dann ohne die Einblendungen aus der Momo-Verfilmung. „Damit kann jeder das Stück so genießen wie er will“, erklärt Nassal, warum es zwei Versionen gibt.

Selbstverständlich musste für das Projekt abgeklärt werden, ob die Sequenzen aus der Literaturverfilmung verwendet werden dürfen, das kostet dann auch Geld. Überhaupt: „Es war eine Mords-Arbeit“, blickt Nassal auf das halbjährige Projekt zurück. Für den Ton war Wolfgang Bergler zuständig, der in Gäufelden, Kreis Böblingen, ein Tonstudio betreibt. Kajo Greinacher sorgte für den Filmschnitt. Die einleitenden Worte auf der DVD sprechen die Vereinsmitglieder Philipp Löffler und Katharina Rist, für das Making-Of war Marius Fuchs zuständig. Alfons Nassal hatte die Produktionsleitung inne, bei ihm liefen alle Fäden beisammen. Zum Team, das die DVD erstellte, gehörte natürlich auch Dirigent Pius Binder.

„Die Zusammenarbeit war hervorragend in unserem Team“, meint Alfons Nassal. Er kann sich sogar vorstellen, dass eines Tages das Buch Momo noch einmal verfilmt wird – und die Filmmacher dann vielleicht auf den Musikverein Hohentengen zukommen wegen dessen Aufführung der „Stundenblume“. Oder dass andere Kapellen in Deutschland, die das Stück von Kohls spielen wollen, die Hohentenger Darbietung als Beispiel nehmen. „Wir werden nicht reich werden. Aber es ist eine bleibende Erinnerung“, sagt Nassal über die DVD. Es gebe kaum einen Musikverein in Deutschland, der so etwas nachweisen könne wie dieses Projekt. Auf der DVD sind auch Interviews mit Pius Binder und Uwe Kohls enthalten. Die Auflage der DVD beträgt zunächst einmal 100 Stück.

Am Samstag, 3. Oktober, ab 19 Uhr wird die DVD im Wirtshaus zur Alten Bibliothek vorgestellt, danach können die Besucher etwas essen. Uwe Kohls wird anwesend sein und mit seiner Band „Trio Palazzo“ musikalisch unterhalten. Ab 24 Uhr steigt noch eine Mitternachtsshow. Die DVD wird an diesem Abend erhältlich sein, sie kostet 18 Euro. Kohls wird die DVD signieren. Dazu soll es auch noch eine CD vom Konzert geben. Der Eintritt ist frei. Um die Kosten des Abends zu decken, soll eine Kasse aufgestellt werden, in die freiwillig eingezahlt werden kann. Mit dem Verkauf werden zunächst Kosten beglichen, der Rest geht an Kohls, Bergler und den Verein