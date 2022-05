Hohentengener Maschinenbauunternehmen bekommt neue Leitung

Alexander Frick wird zum 1. Juli seine Tätigkeit als Geschäftsführer der NMH GmbH in Hohentengen niederlegen. Das geht aus einer Pressemitteilung des Maschinenbauunternehmens hervor. Christian Bulander bleibe Geschäftsführer, steige allerdings zum Hautgesellschafter auf. Unterstützung bekommt er von Gabriel Friedmann, der in die Gesellschaft eingetreten sei und im Juli ebenfalls Geschäftsführer würde. Frick bleibe als Gesellschafter vertreten und werde das Unternehmen künftig in beratender Funktion unterstützen.

Entscheidung kam überraschend

Die Entscheidung sei für viele Mitarbeiter überraschend gekommen, da Alexander Frick das Rentenalter noch nicht erreicht habe. Mitgeteilt hatte er sie bei einer Betriebsversammlung in der vergangenen Woche. Doch ihm sei es wichtig gewesen, dass man lieber denke „Jetzt geht er schon?“ als „Wann geht er denn endlich?“ Laut Mitteilung gehören weitere Firmenbeteiligungen, die zeitintensiv seien, zu den Beweggründen. Außerdem seien NMH und das Geschäftsumfeld sehr dynamisch, daher seien es zwei junge, dynamische Vollzeit-Geschäftsführer erforderlich, argumentierte Frick.

„Gabriel Friedmann hat früh in seiner Karriere die Leitung unserer Elektrokonstruktion übernommen und ist an der Aufgabe fachlich, aber vor allem persönlich gewachsen“, so Frick. Er sei „zu einer der tragenden Säulen von NMH“ geworden. Gemeinsam mit Christian Bulander sei es das absolute Ziel, NMH weiter voranzubringen, gerade in den Bereichen Digitalisierung und neue Technologien.

„Jetzt dürft ihr die nächsten Jahre laufen“

Bei der symbolischen „Stabübergabe“ verwendete Frick den Vergleich zum „Staffellauf“: „Ich bin nun insgesamt 27 Jahre gerannt, 17 davon für NMH, jetzt dürft ihr die nächsten Jahre erfolgreich laufen“, dann zitierte er Vince Lombardi: „Gewinnen heißt, dass Du bereit bist länger zu laufen, härter zu arbeiten und mehr zu geben als alle anderen.“

Die beiden neuen Geschäftsführer bedankten sich für die „tolle Übergabe“ und die jahrelange Arbeit und den „Aufbau von NMH wie wir es heute kennen und schätzen“ und freuen sich auf die Chance und Herausforderung. Anschließend an die Betriebsversammlung gab es noch eine kleine Feier, bei der die Chefs höchstpersönlich am Grill standen.