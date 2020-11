Hohentengen plant 60 000 Euro für neue EDV ein

Am Wochenende sind 51 Corona-Tests im Landkreis Tuttlingen positiv ausgefallen, meldet das Landratsamt. 245 waren negativ. Damit steigt der 7-Tage-Index auf 118,1 an – der rote Warnwert beginnt bei 50. Insgesamt gelten momentan 241 Menschen im Kreis als infiziert.

