Hohentengen hat endlich wieder einen Maibaum

Nach fünf Jahren Pause haben die Mitglieder des Narrenvereins Hohentengen-Beizkofen wieder einen Maibaum gestellt. Der 25 Meter hohe Baum wurde zum ersten Mal vor das neue Rathaus in der Steige gestellt. Begleitet von den Klängen des Enzkofer Fanfarenzuges erfreuten sich die zahlreichen Besucher bei Grillwurst und Getränken am Vorabend zum 1. Mai am Anblick.

Seit 1985 pflegt der Narrenverein dieses heimische Brauchtum, erzählt Ehrenzunftmeister und Gründungsmitglied Klaus Burger. In den Anfangszeiten wurde der Maibaum beim Stellen von der Bevölkerung auf seine Höhe geschätzt, der Einsatz hierfür betrug eine Mark. Als Wertschätzung für das örtliche Handwerk wurden die ersten fünf Zunftzeichen am ersten Maibaum angebracht. Zwischenzeitlich sind es stolze 23 ortsansässige Zunftzeichen, die den Hohentenger Maibaum schmücken. Für die Kinder gab es am Samstag Bastelangebote und andere Spielereien.

„Unseren letzten Maibaum haben wir 2017 vor der alten Schule aufgestellt“, sagt Ehrenzunftmeister Armin Stotz. Dieser Maibaum sollte in die Geschichte der Göge eingehen. Bedingt durch die innerörtlichen Straßenbaumaßnahmen blieb der Baum nämlich ein ganzes Jahr stehen. „Vor dem alten Rathaus in Beizkofen haben wir 2018 einen mittleren Tannenbaum kurzerhand zum Maibaum umgewandelt“, so Stotz. Fortan habe es keinen verlässlichen Stellplatz mehr gegeben und die Corona-Pandemie habe 2020 und 2021 habe das Stellen eines Maibaums ebenfalls unmöglich gemacht.

„Deshalb“, so Marlene Wetzel, Vorsitzende des Narrenvereins Hohentengen-Beizkofen, „freuen wir uns umso mehr, dass wir 2022 wieder traditionsgemäß einen Maibaum, jetzt vor dem neuen Rathaus, in vorschriftsmäßiger Halterung aufstellen können.“ Die Frauen der Dangam’r Zwetschga haben die beiden Kränze und die 13 Meter lange Reisiggirlande geflochten, die den 25 Meter hohen Stamm schmückt.

Nach alter Maibaum Tradition gelten Maibirken oder Maitannen als Symbole der Liebe, Zuneigung, Lebensfreude und der Fruchtbarkeit. Für das diesjährige Stellen des Maibaums zeichneten neben kooperativen Junglandwirten auch die Narrenvereinsjugend verantwortlich. Mit vereinten Kräften gelang dies eindrucksvoll. Der Maibaum bleibt dem lokalen Brauch entsprechend bis zum Monatsende vor dem neuen Rathaus in Hohentengen stehen.