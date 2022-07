Hohentengen feiert Straßenfest

Nach der Ortssanierung im Oberdorf sowie der anschließenden Corona-Pandemie ist in diesem Jahr wieder das Straßenfest in der Göge gefeiert worden. Die teilnehmenden Vereine und Gruppierungen zeigten sich motiviert und gut gerüstet, um den Festbesuchern einen unvergesslichen Aufenthalt zu bieten.

Gegenüber der Vergangenheit fiel die Eröffnungsveranstaltung dieses Mal limitiert aus. Mit klingendem Spiel zogen die Vertretungen der befreundeten Fanfarenzüge des Enzkofer Fanfarenzuges vor die Straßenfestbühne zum Zentrum des Geschehens.

Tag der offenen Türen

Moderator und Straßenfestvorsitzender in Union Gerhard Hochleiter hieß die Gäste willkommen und bedankte sich bei allen Anwohnern der Festmeile für deren Verständnis über die Tage des Straßenfestes. Nach vier Jahren so Rainer weiter, freue man sich wieder das Straßenfest in der Göge abzuhalten und er wünsche sich für die kommenden Tage gesellige Stunden und ein friedfertiges Miteinander. Ferner lud Rainer die Bevölkerung zum Tag der offenen Tür ins neue Rathaus sowie in die neugestaltete Schule ein.

Im Landsknechts Lager des Fanfarenzuges wurden langjährige und verdiente Spielleute vom Vorsitzenden Alexander Rapp des Ring-Oberschwäbischer-Fanfarenzüge mit den entsprechenden Ehrennadeln ausgezeichnet. An beiden Tagen waren die unterschiedlichsten Auftritte und Vorführungen auf der Aktionsbühne ein Anzugsmagnet für die Festbesucher. Neben den kulturellen Angeboten boten die vielfältigsten kulinarischen Leckereien eine breitgefächerte Palette an.

Gute Aussicht von St. Michael

Mit einem Highlight wartet ohne Zweifel der Förderverein Christlicher Sozialstiftung Hohentengen am Sonntagnachmittag auf. Mit Begleitung konnte man nach Jahren mal wieder den Kirchturm von St. Michael erklimmen und die Aussicht genießen. Ponyreiten sowie Hüpfburg oder Torwand schießen und das Ölkofer Zügle waren besonders bei den Kindern beliebt.

Bis über die Mittagszeit hinaus boten die Wilflinger Musikanten am Sonntag ein unterhaltsames Frühschoppenkonzert. Die „Originalen Stehgreifler“, vier Vollblutmusiker vom Bodensee zogen durch die Festmeile und unterhielten die Gäste mit ihrem breitgefächerten Musikrepertoire.

Bei bestem Sommerwetter verweilten die Gäste bis zum Festausklang in die sonntäglichen Abendstunden hinein.