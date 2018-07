Hohentengen erhöht Kindergartenbeiträge

Die Kindergartengebühren in Hohentengen werden steigen. Außerdem wird eine Regelgruppe im Kindergarten St. Maria in eine Ganztagsgruppe umgewandelt und eine Kleingruppe geschaffen. Die Beschlüsse hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwochabend gefasst. Kämmerer Johannes Schnell legte den Kindergartenbedarfsplan vor. Wie er aufzeigte, würden im Kindergarten St. Maria in Hohentengen die Betreuungsplätze nicht mehr ausreichen. Daher solle zum neuen Kindergartenjahr eine Regelgruppe in eine Ganztagsgruppe mit verlängerten Öffnungszeiten umgewandelt und eine neue Kleingruppe geschaffen werden. Diese Maßnahme wird sich allerdings auf die Kosten auswirken: „Im nächsten Jahr schlägt das durch mit 110 000 Euro mehr an Personalausgaben“, sagte Schnell. Der Personalschlüssel erhöhe sich nämlich um 2,21 Stellen.

Auch müssten etwa 13 000 Euro für die Schaffung der Kleingruppe, beispielsweise die Anschaffung von neuen Möbeln, eingeplant werden. Der Umstrukturierung im Kindergarten St. Maria hat der paritätische Kindergartenausschuss laut Schnell bereits zugestimmt, die Zustimmung des Kirchengemeinderats steht noch aus. Der Gemeinderat billigte einstimmig die Gruppenumstrukturierung.

Gebühren steigen ab September

Hohentengen lehnt sich wie andere Gemeinden bei den Kindergartengebühren an die Beschlüsse kommunaler und kirchlicher Spitzenverbände im Land an. Hier gibt es nun einen neuen Beschluss für Gebührenerhöhungen. Demnach steigt der Beitrag für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren zum 1. September 2018 von derzeit 121 auf 124 Euro, zum 1. September 2019 dann auf 127,70 Euro. Für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren steigt der Beitrag von 92 auf 95 und 2019 dann auf 97,85 Euro. Auch die Beiträge für ein Kind aus einer Familie mit drei beziehungsweise vier Kindern unter 18 Jahren steigen. Alle Zahlen beziehen sich auf elf Monatsbeiträge, die pro Jahr geleistet werden müssen.

Bei der Ganztagsgruppe beträgt der bisherige Monatsbeitrag für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren 217,80 Euro, ab September dieses Jahres dann 229,40 Euro, ab September 2019 dann 236,25 Euro. Auch bei Familien mit mehr Kindern unter 18 Jahren steigt der Beitrag entsprechend. Bei der Krippe, also Kindern im Alter von ein bis drei Jahren, steigt der Monatsbeitrag bei einem Kind in der Familie unter 18 Jahren von 388,20 auf 421,20 und ab September 2019 auf 443,20 Euro an. Allerdings zeigte sich in der Sitzung, dass in der Tabelle der Verwaltung mit den Beiträgen sich ein Rechenfehler eingeschlichen hatte, darauf wies Gemeinderat Ernst Mayer (Freie Wähler) hin, dem das aufgefallen war. Die Verwaltung will deshalb die in der Tabelle genannten Beiträge nochmals überprüfen, die genannten Zahlen stehen also unter Vorbehalt.

Ziel laut einer Empfehlung ist es, dass 20 Prozent der Betriebsausgaben durch Elternbeiträge gedeckt werden sollen. „Da hinken wir natürlich gewaltig hinterher“, bemerkte Schnell. Der Kostendeckungsbeitrag habe ohne kalkulatorische Kosten in den vergangenen Jahren zwischen 13 und 15,5 Prozent betragen, mit kalkulatorischen Kosten um die elf Prozent. Das Defizit, das die Gemeinde Hohentengen tragen muss, beträgt im Jahr 2017 voraussichtlich 737 400 Euro. „Das ist schon eine Summe, die die Gemeinde Hohentengen zuschießt“, betonte Bürgermeister Peter Rainer dazu. Bei einer Gegenstimme stimmte der Gemeinderat den Gebührenerhöhungen zu.