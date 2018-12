Hohentengen braucht Rücklagen auf

Hohentengens Rücklagen schmelzen: Um zahlreiche Investitionen finanzieren zu können, entnahm die Gemeinde im vergangenen Jahr 5,16 Millionen Euro aus den Rücklagen und hat jetzt noch 2,76 Millionen Euro auf der „hohen Kante“. Allerdings konnte die Gemeinde bei den Steuern Mehreinnahmen verbuchen und 1,3 Millionen Euro vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt zuführen.

Kämmerer Johannes Schnell legte in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Jahresrechnung für 2017 vor. „Wir hatten 2017 ein stattliches Volumen“, sagte er mit Blick auf den Verwaltungshaushalt, der Einnahmen und Ausgaben von aufgerundet 12,9 Millionen Euro hatte. „Das heißt, dass unsere Aufgaben stetig zunehmen“, erklärte er. Erfreulich aus Sicht der Gemeinde waren die Mehreinnahmen bei den verschiedenen Steuern. So nahm die Gemeinde beispielsweise bei der Gewerbesteuer anstatt den geplanten 1,7 Millionen Euro zwei Millionen Euro ein, ein Plus von 300 000 Euro.

Ein wichtiger Gradmesser ist die Zuführungsrate vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt. Hier ergab sich 2017 eine Rate von rund 1,3 Millionen Euro. Kostensparend für die Gemeinde ist, dass sie im Vergleich zu anderen Gemeinden Einrichtungen zentralisiert in Hohentengen unterhält, es gibt beispielsweise in der Göge keine Ortsvorsteher und Ortschaftsverwaltungen. Die Schaffung zentraler Einrichtungen wirke sich sehr positiv auf die Personal- und Sachausgaben aus, resümierte Johannes Schnell.

Das Lehrschwimmbad verursachte 2017 ein Defizit von rund 34 311 Euro. „Da sieht man, was es der Gemeinde Hohentengen wert ist, dass man am Ort Schwimmen lernen kann“, kommentierte Schnell. Ein Minus von 102 099 Euro gibt es bei der Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser. „Man soll’s nicht glauben – die kommen jetzt schon nach und nach ins Alter“, so der Kämmerer.

Deutlich angestiegen ist das Defizit bei den laufenden Kosten in der Göge-Schule, es stieg im Vergleich zu 2016 um mehr als 200 000 Euro auf 652 394 Euro im Jahr 2017. „Ganz klar ist, dass das Defizit gewaltig ansteigt“, sagte Schnell. Auch bei den Kindergärten St. Maria und St. Nikolaus stieg das Defizit und beträgt nun 718 436 Euro im Jahr 2017. Pro Kindergartenplatz zahlt die Gemeinde einen Zuschuss von 4251 Euro, auf die Belegung der Plätze umgerechnet pro Kindergartenkind 5244 Euro pro Jahr. Diese Zahlen seien auch für Gemeinderäte interessant, wenn in Gespräch mit Bürgern die Rede darauf komme, was die Gemeinde für die Kindergartenkinder tue, bemerkte Schnell.

Die Investitionsschwerpunkte lagen 2017 auf dem Neubau der Grundschule, dem Investitionszuschuss für Nahwärme von Schule und Halle, auf der Umrüstung der Beleuchtung der Gögehalle, auf der Ortsdurchfahrt Eichen, der Neugestaltung der Hauptstraße, auf dem Zuschuss für die Flurbereinigung Ursendorf und schließlich auf dem Erwerb des ehemaligen Volksbankgebäudes, das aktuell zum neuen Rathaus umgebaut wird.

„Natürlich ist das meiste Geld in die Schule geflossen mit über 1,4 Millionen Euro“, erläuterte Schnell. Die zahlreichen Investitionen kosteten Geld. „Aus 7,9 Millionen Euro Rücklage wurden zu Ende des Jahres noch 2,7 Millionen Euro“, sagte Schnell. Der Vermögenshaushalt hatte ein Volumen von aufgerundet 8,1 Millionen Euro. Insgesamt hatte der Gesamthaushalt Einnahmen und Ausgaben von 20,9 Millionen Euro. Eine Kreditaufnahme war nicht notwendig.