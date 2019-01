Hier wird im Familienkreis getüftelt

Wenn zu den Feiertagen am Jahresende die Familie zusammenkommt und bei Kaffee und Kuchen zusammensitzt, ist dies freilich nichts Außergewöhnliches. Bei der Familie Kahl aus Hohentengen könnte das gemütliche Beisammensitzen am Küchentisch jedoch geradezu als Firmen-Meeting durchgehen. Denn Anton Kahl, Geschäftsführer der „Kahl Fahrzeugbau GmbH“, die seit 35 Jahren Service-Partner vom österreichischen Kranhersteller Palfinger ist, wusste von Beginn an seine Frau Sylvia an seiner Seite – ob zu Hause oder in dem einen Steinwurf entfernten Betrieb.

Nun erhielt er in seiner Firma weitere tatkräftige Verstärkung aus den eigenen vier Wänden: Philip und Dennis, zwei der drei Söhne von Anton Kahl, stiegen 2018 ins familiäre Geschäft mit ein. Die beiden Söhne tüfteln nun zusammen mit dem Vater, der wiederum 1990 den Betrieb seines Vaters übernahm, sowie mit einem weiteren Mitarbeiter der Firma an kreativen Spezialkonstruktionen für die Baustoff- und Holztransportindustrie.

Kran lässt sich leicht montieren

Erst vor wenigen Wochen war die Kreativität im Hause Kahl wieder aufs Besondere gefragt: Das Bauunternehmen Manfred Löffler benötigte einen Lastwagen mit einem großen Ladekran, der jedoch nur zu 20 Prozent genutzt werden sollte. „Man wollte den Kran also nicht 80 Prozent der Zeit nur spazieren fahren“, erklärt Anton Kahl die genauen Erfordernisse. Die Firma Kahl stand also vor der Mammutaufgabe, einen Palfinger-Kran mit sechs Tonnen Eigengewicht so am Lastwagen zu montieren, dass er ohne Werkzeug und großen Aufwand in kürzester Zeit auf- oder abzusatteln ist. Bei kleineren Kranen gebe es mechanisch aufwendige Konstruktionen, die jedoch nicht auf einen Kran dieses Ausmaßes übertragbar seien, so Kahl. Nach einigen Tüfteleien und Fachgesprächen gelang es der Firma Kahl eine Spezialkonstruktion anzufertigen, die es in dieser Form auf dem Markt nicht gebe: In sage und schreibe zehn Minuten kann der sechs Tonnen schwere Kran nun an einen Lkw mit einer hydraulischen Steuerung anmontiert werden – ohne Zuhilfenahme von Werkzeugen.

Spezialkonstruktionen sind ohnehin die Kernkompetenz der Marke Kahl: „Wenn größere Firmen sagen, etwas sei zu umständlich und lohne sich nicht, kommen wir ins Spiel“, erläutert Kahl und betont: „Bei uns gibt es nichts von der Stange.“ Etwa zwölf bis 15 Lastwagen mit Ladekranen fertigt die Firma Kahl jährlich im Schnitt. Während noch vor etwa zehn Jahren der Fokus auf der Holztransportindustrie lag, musste sich Anton Kahl infolge der Finanzkrise 2008/2009 und der darauffolgenden Schließung von Sägewerken neu aufstellen: Mehr als die Hälfte der Krananfertigungen ist mittlerweile für die Baustoffindustrie. Die Branche laufe gut und man müsse keine Angst vor der Zukunft haben, versichert Anton Kahl und lässt dabei seinen Blick entlang des Küchentisches zu den Söhnen Philip und Dennis herüberwandern.

Söhne wachsen mit Aufgaben

Sylvia Kahl freut sich, dass die Söhne Philip und Dennis die Chance haben, „ein gut laufendes Geschäft weiterführen und ausbauen“ zu können. Langfristig plant Anton Kahl etwas kürzer zu treten und die Verantwortung für den Familienbetrieb auf mehrere Schultern zu verteilen: „Nicht bloß einmal musste ich meinen Urlaub wegen eines betrieblichen Notfalls abbrechen.“ Allerdings weiß er auch, dass dies ein langer Einarbeitungsprozess für die beiden wird: „Sie sollen einfach reinwachsen und Erfahrungen sammeln“, sagt Kahl, der den Betrieb des Vaters seinerzeit von heut‘ auf morgen übernahm. Philip Kahl sieht die kleineren Unternehmen aussterben, weshalb es umso wichtiger sei, familiäre Betriebe weiterzuführen. Nach einem kräftigen Schluck Kaffee mahnt Anton Kahl jedoch: „Man kann nichts erzwingen.“

Doch vom Gegenteil kann die Rede sein: Sowohl Philip als auch Dennis Kahl faszinierte von Kindesbeinen an, was sich im Nebengebäude des elterlichen Einfamilienhauses abspielte. Im Jugendalter begannen sie, in den Ferien auszuhelfen. „Seitdem ich 16 Jahre alt war, musste ich immer irgendwo herumschrauben“, erzählt Dennis. Während er am Karlsruher Institut für Technologie Maschinenbau studierte und mit dem Master abschloss, störte sich sein Bruder Philip an dem theorielastigen Studium und suchte schnell den „praktischen Weg“, wie er sagt und begann nun im Familienbetrieb eine Lehre in der Karosserie- und Fahrzeugbautechnik. Besonders interessieren die beiden die ständig erforderlichen Sonderlösungen, die in keinem Handbuch nachzulesen seien. Die beiden besuchen deshalb derzeit zahlreiche Fortbildungen. Nennenswerten Änderungsbedarf im Familienbetrieb sehen die beiden nicht: „Never touch a running system“, mahnt Dennis Kahl und bringt damit zugleich einen Kern der Firmenphilosophie auf den Begriff.