Hier gilt höchste Geheimhaltungsstufe

Hinter verschlossenen Türen ist in den vergangenen Wochen in der Göge viel gezimmert, geschreinert, gemalt und beschriftet worden. Ist das Thema einmal gefunden, beginnt die arbeitsintensivste Zeit für die örtlichen Wagenbauer. In der Göge gehören nämlich die Motivwagen als Kommentare zum Ortsgeschehen zum Programm.

Damit man auch während der Fasnet außerhalb des eigenen Fleckens unterwegs sein konnte, bauten seit Langem findige Gögemer Fasnetswagen, spannten einen Traktor davor und fuhren so über die Lande. Aus Beizkofen wären hier die beiden kreativen Wagenbauer Karl Binder und Emil Stotz zu nennen. Auf Seiten der Dangamer Wagenbauer zählten Gustav Heitele und Otto Abrell zu den Pionieren der Motivwagenkultur in der Göge.

So bereicherten sie mit ihren kreativ verbauten Gummiwagen nicht nur den Göge-Umzug. Am ersten Göge-Umzug 1968 nahmen rund 30 Motiv- und Festwagen teil. „Die Karikaturen aus den Bereichen der Politik, der Wirtschaft, der lokalen Ereignisse demonstrierten so die Einfälle und den immensen Fleiß der Narren“, schreibt damals die Schwäbische Zeitung. Die Motivwagen mit politischer Satire oder den lokalen Geschichten werden seit Jahren von den jeweiligen Heimat- und Narrenvereinen beim Umzug stolz eingereiht und mitgeführt.

„Bezugnehmend auf die Themen gibt es zwischen den einzelnen Wagenbauergruppen keinerlei Absprachen“, sagen Armin Stotz und Walter Leichtle, die verantwortlich Macher des Motivwagens des Narrenvereins Hohentengen-Beizkofen. In den Anfangszeiten habe es noch Prämierungen für den schönsten Motivwagen gegeben. Dies habe sich aber relativ schnell verflüchtigt. Trotzdem verraten sie nicht, welches Thema sie in diesem Jahr zur Schau stellen werden.

Auch dieses Mal bietet die Kommunal- und Ortspolitik wieder ein breitgefächertes Spektrum an Themen, die bearbeitet und vorgezeigt werden sollten, glauben Stotz und Leichtle. Birgit Stotz, Eva-Maria Buth sowie Markus Renner komplettieren das kreative Quintett. Das Mitführen von Motivwagen ist eine Eigenart in der oberschwäbischen Fasnetslandschaft, die sich die Göge-Narren bis heute bewahrt haben. Welche der vielfältigen Geschichten die örtlichen Wagenbauer letztendlich aufgreifen und thematisieren und zudem auf die Göge-Motivwagen schaffen, bleibt bis zum Umzug streng geheim.

So steigt die Spannung bis zum Fasnetssonntig. Erst hier können die einzelnen Motivwagen während des Göge-Umzugs bestaunt werden.