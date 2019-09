Herauslocken, was in den Kindern steckt

Der Kinder- und Jugendchor St. Michael gestaltet am Sonntag, 29. September den Gottesdienst in der Kirche St. Michael in Hohentengen. Es werden Patrozinium und Erntedank mit einem Familiengottesdienst gefeiert.

Unter der Leitung von Lucia Reck proben die Kinder und Jugendlichen jeden Freitagnachmittag im Kirchengemeindehaus. Konzentriert stehen sie um das Klavier und singen zusammen mit ihrer Chorleiterin. Nach einer Schulwoche hilft das Singen ihnen, ein wenig abzuschalten. Verstärkung kann der Chor gut gebrauchen, deshalb sind neugierige Kinder und Jugendliche gern gesehen.

Prinzipiell gibt es den Chor schon lange. Eine Zeitlang pausierte er, dann griff Lucia Reck 2016 die Idee wieder auf. Der Chor gehört zur Kirchengemeinde und wird von ihr unterstützt. Der Chor gestaltet jedes Jahr ein paar Gottesdienste, singt im Herbst, im Advent und im Sommer im Pflegeheim. „Es ist für die Kinder und Jugendlichen schön, für die Senioren zu singen und zu sehen, wo die älteren Leute wohnen“, sagt Lucia Reck. Auch sei jedes Jahr das Krippenspiel ein Höhepunkt, zu dem weitere junge Sänger dazu kommen. „Es wäre schön, wenn sie danach bleiben und im Chor weitersingen würden“, wünscht sie sich.

Texte werden schnell gelernt

Der Chor liegt ihr am Herzen. Sie möchte ihn wieder in der Gemeinde verankern. Kinder singen gern im Chor; sie seien weniger gehemmt als Jugendliche. „Kindern muss man das Singen nicht beibringen, sondern das herauslocken, was in ihnen steckt“, findet Reck. Kinder lernen die Texte erstaunlich schnell. Manchmal zeichnet Reck Bildchen, um das Lernen des Textes zu erleichtern. Die Kinder bekommen zwar Noten, aber sie brauchen sie nicht wirklich. Der Jugendchor hat Notenbücher vom Carus Verlag; dort sind Lieder zu verschiedenen Themen gesammelt. Beim Singen muss man sich trauen, die eigene Stimme klingen zu lassen. „Da muss man sich viel trauen. Da entdeckt man die eigene Stimme, die einem ausmacht. Ein Instrument zu spielen ist in dieser Hinsicht einfacher“, weiß die Chorleiterin. Wichtig ist, dass die Chormitglieder regelmäßig zum Singen kommen. Derzeit singen im Kinderchor elf Kinder, ab der ersten Klasse bis zur dritten Klasse. Ab der Klasse vier oder fünf singen sie im Jugendchor. Die Proben erfolgen getrennt; die Auftritte aber gemeinsam.

Beim Singen lernen die Kinder und Jugendlichen, sich zu konzentrieren. Das Gehör wird geschult. Reck macht auch auf spielerischer Weise Stimmbildung. Manche Kinder, die sehr zurückhaltend sind, lernen im Chor aus sich herauszugehen. Sie werden selbstbewusst, engagieren sich und entwickeln sich als Stütze: Sie singen Soli, sind zuverlässig da und sprühen vor Freude. Langfristig soll sich ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln. Als Chorleiterin macht es ihr viel Freude, mit den Kindern und Jugendlichen zu singen. Es strenge aber auch an. Die ehemalige Chorleiterin Adelheid Brotzer unterstützt sie bei organisatorischen Dingen. „Es wäre schön, wenn der Chor sich vergrößern würde“, sagte sie. Um sie zu gewinnen, hat sie Flyer gedruckt, die in der Schule und an verschiedenen Orten ausgelegt werden. „Ich habe ganz viele schöne Ideen, was man alles machen könnte, wenn der Chor größer wäre“, kündigt sie.

Am kommenden Sonntag wird der Kinder- und Jugendchor vorne im Chorraum der Kirche stehen und singen. Chorleiterin Reck hat extra eine Überstimme für das Sankt-Michaels-Lied geschrieben und mit den Sängern einstudiert. Zusammen mit der Gemeinde einen ganz großen Chor zu bilden, wird allen Spaß machen.