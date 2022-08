Heimat-, Freizeit- und Narrenverein feiert 30-jähriges Bestehen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Eigentlich“, so Christoph Gruber, „sei der Heimat-, Freizeit- und Narrenverein Ölkofen im letzten Jahr 30 Jahre alt geworden.“ Zu dieser Zeit sei wegen Corona eine Festlichkeit nicht möglich gewesen, deshalb haben wir die Feier im Schatten des Ölkofer Fußballplatzes auf heuer verschoben, fuhr Christoph Gruber in seiner Begrüßung fort.

Michael Schmadel stellte fest, dass die ersten schriftlichen Erwähnungen über Brauchtum und Fasnet in Ölkofen bis ins 18. Jahrhundert hinein reichen. Ein gewisser Anton König, seines Zeichens Dichter und Chronist aus Ölkofen, berichtet damals vom Fasnetsspiel der Ledigen am Fasnetsdienstag und auch von losen Gruppen, die durch den Ort zogen. In der Überlieferung musizierten damals wenige Spielleute zur Fasnetszeit, aber auch zum Theater an Weihnachten und unterjährig zu Hochzeiten, fuhr Schmadel fort.

Daraus formierten sich anno 1923 eine Musikgruppe sowie ein Radfahrverein. 1963 wurde aus dem Radfahrverein der Sportverein Ölkofen gegründet. Fortan war die Heimat- und Freizeitgestaltung im Ort zu einer Untergruppe des Sportvereins geworden. Nachdem die Tätigkeit der Untergruppe immer vielfältiger wurde, hegte man Ende der 80er Jahre den Wunsch, einen eigenständigen Heimat-, Freizeit- und Narrenverein zu gründen.

Es dauerte aber noch bis zum 5. Juli 1991, bis sich 47 Ölkofer im Sportheim zur Gründungsversammlung einfanden. Zum 1. Vorsitzenden wurde Edmund Briemle gewählt, der in Ölkofen schon 15 Jahre zuvor als Narrenvater galt. Inhaltlich verschrieb man sich der Pflege des Brauchtums und vor allem dem Musizieren. Letzteres stößt unter der Leitung von Winfried Spinnler auf reges Interesse. Schon im selben Jahr eröffneten die Ölkofer am 11.11.1991 im Gasthaus Pfauen erstmal offiziell ihre organisierte Hausfasnet. Im darauffolgenden Jahr warteten die Ölkofer Narren mit einem breitgefächerten Fasnetsprogramm auf, welches sich vom Narrenbaumsetzen über den Hemadglonkerumzug bis hin zum Kinderball und dem Kehraus sowie dem Funkenfeuer erstreckte.

Highlight der Festfeier war die Ernennung von Hans-Peter Rothe zum Ehrenvorsitzenden des HFN Ölkofen. Vom Gründungsmitglied über Beisitzer mit vielfältigen Aufgaben bis hin zum 1. Vorsitzenden habe Hans-Peter Rothe sämtliche Aufgabenfelder für den HFN Ölkofen maßgeblich mitgeprägt, so Christoph Gruber in seiner Laudatio. Bis heute fungiert er noch als Kassenprüfer.