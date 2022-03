Hecke und Holzschuppen brennen

Zu einem Brand sind am Sonntag gegen 22.45 Uhr Feuerwehr und Polizei in die Hauptstraße nach Hohentengen gerufen worden. Aus bislang unbekannter Ursache fing dort eine Thuja-Hecke und in der Folge ein Holzschuppen auf einem Privatgrundstück Feuer. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Sohn des Eigentümers aufgrund des Brandgeruchs auf den Brand aufmerksam und begann unmittelbar mit den ersten Löscharbeiten, sodass sich das Feuer nicht weiter ausbreiten konnte. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.