Hautexperten empfehlen zur Pflege Margarine

Das Vorstandsteam des VdK-Ortsverbandes Hohentengen um Josef Hummler hat die Mitglieder am Rosenmontag zum dritten Kappaobed eingeladen und knapp 40 Mitglieder waren dieser Einladung gefolgt.

Mit dem Vereinsmitglied Josef Kugler war jemand gefunden worden, der es verstand, alle mit Singen und Schunkeln bei Laune zu halten, unterbrochen durch kabarettreife Beiträge der Vorstandsfrauen. Hatte Beate Schreiber den Reigen eröffnet, indem sie dank ihrer Rechenkünste auf Null Arbeitstage im Jahr kam, erzählte Ludwig Weiss in humoristischer Weise und mit geschichtlich genauen Angaben davon, dass die Gögemer Fasnet schon weit älter als die gefeierten 50 Jahre der Bremer Narren sei.

Sabine Muffler als Berliner Großstadtlady konnte in Fragen der Schönheitspflege von Sonja Lovric einer Gögemerin im Zugabteil noch viel lernen – Was sollen all die Cremes und Pülverchen, welche die Lady aus ihrem Kosmetikbeutel zog – Margarine macht die Haut ebenso zart und mit Nutella, Tomatenmark und Schuhcreme lässt sich so manch Farbtupfer setzen. Mit dieser pantomimischen Einlage strapazierten die beiden die Lachmuskeln der Mitglieder aufs höchste.

Nicht weniger unterhaltsam waren die guten Ratschläge einer Putzfrau (Antonie Schlegel) an ihre, unter den verschiedensten Wehwehchen leidenden Kollegin (Marlene Knoll) – ganz neue Fachärzte wurden da vorgestellt. Half der Ohrologe bei Ohrschmerzen, der Genickologe beim Halswirbelsyndrom, so konnte der Pissologe bei Blasenleiden helfen.

Für’s leibliche Wohl sorgte wie immer das bewährte Wirteteam um Maximilian Löw und die Vorstandsfrauen hatten für Nachtisch gesorgt. Wieder einmal mehr konnten die meist älteren Mitglieder in froher Runde ihre Alltagssorgen vergessen und im Kreise Gleichgesinnter einige frohe Stunden erleben.