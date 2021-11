Haus der Pflege ist seit 25 Jahren für Bewohner da

Lachen, weinen, gemeinsam einen lebenswerten Alltag ermöglichen, ohne dabei die neuesten Entwicklungen in der Pflege außer Acht zu lassen. Dieser Satz fasst, wie kaum ein anderer, die 25 Jahre zusammen, in denen im Haus der Pflege St. Maria all das umgesetzt wird, was in erster Linie Bewohnerinnen und Bewohner glücklich macht. Grund genug also, um in kleinem Rahmen einen Festakt zu begehen.

Dabei war der Übergang von der damaligen St. Anna-Hilfe zur Stiftung Liebenau, neben allen internen Umstellungen 1995, vor allem auch mit der öffentlich lautstark geführten Diskussion um die neue Pflegeversicherung garniert. Doch bereits damals schaffte es das Team um Leiterin Petra Trunk, eine Solidargemeinschaft zu schaffen, in der es vor allem um das Wohl der Bewohner und um eine professionelle Wohlfühlatmosphäre für die Mitarbeitenden ging. Diesen so wichtigen Aspekt hob auch Dr. Alexander Lahl, Geschäftsführer der Pflegegesellschaften der Stiftung Liebenau, in seiner Ansprache hervor: „Ich möchte an dieser Stelle ganz herzlich unserer Einrichtungsleiterin Petra Trunk und ihrem gesamten Team danken. Im Haus St. Maria verwirklichen Sie eine menschliche Atmosphäre in enger Zusammenarbeit mit den Angehörigen und Ehrenamtlichen. Dabei trägt der würdevolle Umgang im alltäglichen Miteinander wesentlich zur guten Atmosphäre bei.“

Dieses rhetorische Zuspiel nahm Petra Trunk gerne auf und schlug den Bogen zur aktuellen Situation rund um die teilweise intensiven Corona-Einschränkungen: „Wir freuen uns ganz aktuell, dass unser Haus, langsam und mit Vorsicht, wieder mit Leben von außen gefüllt wird. Es finden wieder Lese-Nachmittage und andere kurzweilige Angebote durch ehrenamtliche Helfer im Haus statt. Durch die Unterstützung vom Besuchsdienst und die Integration in die Gemeinde wird der Isolation unserer Bewohnerinnen und Bewohner in unserer Gesellschaft entgegengewirkt.“