Hans Frank aus Hohentengen macht die Restaurierung zu seinem Hobby

Ein von Haus aus vielseitig interessiertes und künstlerisch begabtes Gögemer Urgestein ist Hans Frank. So ist es wenig verwunderlich, dass er sich Jahrzehntelang, neben seinem Beruf im graphischen Gewerbe, ganz und gar seiner Leidenschaft der Musik verschrieben hat. Mit seiner Band „The Kings“ machte er Tanzmusik, als Chorleiter von Liederkranz und Kirchenchor widmete er sich eher weltlichen und kirchlichen Interpretationen. Die Liebe zur Musik wurde ihm in die Wiege gelegt. In der Klosterschule im vorarlbergischen Lochau wurden seine künstlerischen Fähigkeiten geweckt, hier erfuhr er die Inspiration der Lehre sowie den Umgang mit den klangvollen Farbtönen.

Angetan und motiviert von dieser Ausbildung zeichnete er sein erstes Selbstporträt mit Bleistiften. Bevor er seine erste Arbeitsstelle jedoch antreten konnte, musste er als Aufnahmebedingung zuerst einen Aschenbecher mit allen seinen Schattierungen eins zu eins auf Papier bringen, erzählt Hans Frank den Einstieg in sein Berufsleben. Nachdem sein Arbeitgeber nach Freiburg umsiedelte, schloss er sich einem ehemaligen Kollegen an, der den Schritt in die Selbstständigkeit wagte. Das breit gefächerte Berufsfeld umfasste unter anderem Klischeeherstellung, Retuschearbeiten sowie Lithographie und Reprodruck.

Als vielbeschäftigter Rentner führten Zufallsbegegnungen zu seinem neuen Beschäftigungsfeld der Restauration. Schon immer faszinierten Frank Krippenfiguren. Und so kam es wie es kommen musste, dass sein Einstieg zur Restauration über die Krippenfiguren der Bremer Marienkapelle seinen Lauf nahm. Die lädierten Krippenfiguren hatten es ihm angetan, denn neben den fehlenden Gliedmaßen kennzeichneten auch Abschürfungen der Farben die in die Jahre gekommenen Figuren. Gerade die filigranen Feinarbeiten liebt der detailversessene Frank, hier kann er schöpferisch die Figuren wieder zu neuem Leben erwecken.

So gibt es für Frank auch keine Probleme, sein Augenmerk ist ausschließlich auf Lösungen ausgerichtet. Durch die Restaurierung der unterschiedlichsten Kunstschätze sei ihm bewusst geworden, dass dies für ihn ein lebenserfüllendes Hobby geworden sei. Die Materialien seien vielseitig und reichten von Gips über Holz bis hin zu Wachs und Stein. Man wachse ja schließlich mit den Aufgaben, sagt er.

Auch die alten Hohentenger Krippenfiguren, welche früher in der Pfarrkirche St. Michael aufgestellt wurden, sind von ihm wieder salonfähig restauriert worden und so erfreuen die aufpolierten Krippenfiguren alljährlich zur Weihnachtszeit die Bewohner des Pflegeheims St. Maria.

Sein beruflicher Werdegang hilft ihm, die Kunst in Sprache, Gedanken sowie in gedankliche Zusammenhänge mittels Typographie, Bild, Farbe sowie Materialien visuell darzustellen. Ihn überkomme immer wieder große Freude, wenn es ihm gelungen ist, den Zustand eines Kulturgutes mit Leben neu zu erfüllen, sagt er. Mithilfe traditioneller handwerklicher Techniken und Erfahrungen sei es ihm bisher immer gelungen, eine ideale Lösung zu finden.

Gerade die figürlichen Objektrestaurierungen von halben Beinen und Füßen über zierliche Finger liebt er sowie das Mischen der Farben zu den Originaltönen. Mit Ruhe und Gelassenheit geht er ans Werk und liebt jegliche Herausforderungen an seinem breit gefächerten Hobby. Frank definiert Kunst als ein menschliches Kulturprodukt, welches das Ergebnis eines kreativen Prozesses ist. Abschließend erklärt er, dass ohne die volle Unterstützung und den Rückhalt seiner Frau Maria alle diese tollen Erfahrungen gar nicht zu machen gewesen wären.