Günzkofer Heimatverein weiht Vereinsschuppen ein

Am vergangenen Mittwoch hatte der Günzkofer Heimatverein zur Einweihungsfeier in den neuerbauten Vereinsschuppen an der Günzkofer Straße geladen. Wolfgang Kaufmann 1. Vorsitzender des Heimatvereins durfte nun den Vereinsschuppen mit einem kirchlichen und weltlichen Festakt im Beisein von Bürgermeister Peter Rainer und Pfarrer Jürgen Brummwinkel offiziell seiner Bestimmung übergeben. Neben den Vereinsmitgliedern waren auch zahlreiche Interessierte der Einladung gefolgt.

Pfarrer Jürgen Brummwinkel hob in seinen Worten bei der Weihe, die Kameradschaft, welche unter den Vereinsmitgliedern herrsche hervor. Im Vereinsschuppen, betonte Jürgen Brummwinkel, werde zusammen eingelagert aber auch Feste ließen sich hier gut feiern, denn schon der gute Geist welcher die solide Grundlage für das Gelingen des Bauvorhabens gewesen sei, stelle den gemeinschaftlichen Sinn in den Vordergrund.

Bürgermeister Peter Rainer zeigte sich tief beeindruckt mit welch einer Hartnäckigkeit die Federführenden die Idee bis zur Vollendung über die Jahre hinweg stets verfolgt haben. Getreu dem Motto „was lange währt, wird endlich gut“ würde die Nutzung des Vereinsschuppens auch zukünftig die Dorfgemeinschaft weiter festigen, so Peter Rainer abschließend.

„Endlich ist er fertig“ so Wolfgang Kaufmann Vorsitzender des Günzkofer Heimatvereins in seinem Rückblick. Dies sei aber auch für den Heimatverein Günzkofen ein historischer Termin, denn von der Idee bis zur Planung und Umsetzung seien nahezu sieben Jahre vergangen. Notwendig sei der Bau eines eigenen Vereinsschuppens geworden, weil durch die vielen innerörtlichen Rückbaumaßnahmen diverse Lagermöglichkeiten nicht mehr verfügbar waren.

Im Zuge der Flurbereinigung hatte unser Bauvorhaben keine Beachtung gefunden und so haben wir innerörtliche Lösungen gesucht, bedauert Wolfgang Kaufmann die unschlüssigen Gesetzesvorgaben. Mit dem Grundstück in der Günzkofer Straße habe man gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung die ideale Platzierung gefunden.

Mit diesem Zweckneubau können wir jetzt alles zentralisiert an einem Ort einlagern, freut sich Wolfgang Kaufmann über den gelungenen Neubau. Vom Planungsanstoß 2014 bis zur Planfeststellung vergingen einige Jahre und so erhielten wir Mitte 2019 dann die Bauerlaubnis. Der Spatenstich fand am 17. Oktober 2020 statt. Schon einen Monat später machte uns Corona einen Strich durch unsere Zeitplanung und eine Zwangspause bis zum 1. Juni 2021 war die Folge. Dabei leisteten 36 fleißige Helfer rund 500 ehrenamtliche notierte Arbeitsstunden um die Baumaßnahme abschließen zu können. Dank großzügiger Spenden der Firmen: Martin Baur GmbH, Ettisweiler; Raab-Karcher, Mengen; Zimmerei Pius Luib, Fulgenstadt; Fischer Baumanagement, Erisdorf; Gobs & Steinheber GbR, Günzkofen, Mietpark Eisele GmbH, Hoßkirch; Gipser-und Stuckateurbetrieb Kaufmann, Günzkofen sowie dem Architekturbüro Roland Müller sei ein solches Projekt gar nicht zu meistern.

Das gesamte Bauvolumen beläuft sich auf rund 18 000 Euro von denen die Gemeinde Hohentengen 20 Prozent der Kosten trägt, dafür gebühre es ein herzliches Danke zu sagen, schloss Wolfgang Kaufmann seine Laudatio.