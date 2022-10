Grenzen und Möglichkeiten digitaler Medien

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „ElefAnt – Eltern erfahren Antworten“ findet am Donnerstag, 20. Oktober, um 19 Uhr die Veranstaltung „Generation@ digital total“ in der Mensa der Göge-Schule in Hohentengen statt. Referent des Abends ist Cord Dette.

Dette wird das Thema laut Pressemitteilung aus seinem beruflichen Erfahrungshintergrund beleuchten. Als Soziologe und Systemischer Berater leitet er den Fachbereich Jugendarbeit der Mariaberger Ausbildung und Service gGmbH und das Regionale Demokratiezentrum Albbündnis.

Zum Inhalt der Veranstaltung heißt es weiter: Kinder und Jugendliche verbringen immer mehr Zeit mit digitalen Medien. Sei es nun im schulischen Bereich, beim gemeinsamen Spielen in der Freizeit oder beim Chillen mit den Angeboten auf Netflix, TikTok und Youtube. Einerseits betrachten viele Eltern diese Entwicklung mit Sorge. Anderseits beobachten sie aber auch, dass über die digitalen Medien ein hohes Maß an sozialer Interaktion stattfindet. Aber darf man als Eltern so empfinden und denken?

Der Vortrag lade dazu ein, gemeinsam mit dem Referenten die aktuelle Mediennutzung junger Menschen genauer zu betrachten. Dabei werde versucht, aus der Perspektive der Kinder und Jugendlichen, mögliche positive Aspekte der Nutzung digitaler Medien zu beleuchten, aber auch ihre Grenzen zu erörtern. Außerdem werde besprochen, wie eine gute Begleitung im Umgang mit PC, Smartphone und Switch aussehen könnte.