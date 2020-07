Grasfläche brennt in Hohentengen

Etwa 30 Quadratmeter Grasfläche sind am Montagnachmittag gegen 15.15 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in Hohentengen in der Straße „Unterer Holzweg“ in Brand geraten. Die örtliche Feuerwehr kam mit 18 Einsatzkräften und löschte das Feuer, das teilt die Polizei mit. Sachschaden entstand laut des Grundstücksinhabers nicht, da das Gras beim nächsten Regen wieder nachwachse.